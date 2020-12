Cafiero: "No nos vamos a poner de acuerdo con la Iglesia"

También recordó Cafiero que lo que se debate no es "una obligatoriedad sino un nuevo derecho".

Reconoció el jefe de ministros que "naturalmente" el Gobierno no logrará el apoyo de la Iglesia y reiteró: "En ese punto no nos vamos a poner de acuerdo con Iglesia pero nos unen muchísimas más cosas".

La carta de Cristina

Santiago Cafiero se mostró coincidente con el documento difundido por Cristina Fernández de Kirchner acerca del Poder Judicial aunque aclaró que nadie en el Gobierno está pensando en promover un juicio político contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, tras el fallo que ratificó la condena contra el vicepresidente K, Amado Boudou.

El proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo obtuvo este viernes 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

La Justicia no está funcionando de forma adecuada pero no queremos sacar a los jueces, aunque ellos fijan prioridades que no tienen que ver con las necesidades que se están teniendo en la Argentina. Hay que revisar el funcionamiento de la Justicia en líneas generales, no tiene que ver con sus fallos sino con las prioridades que establecen