Elecciones 2025

Axel Kicillof votó y resaltó que los resultados "tendrán efecto de todo tipo"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se mostró emocionado porque uno de sus hijos votó por primera vez

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó en las elecciones bonaerenses y destacó la importancia de la jornada electoral al decir que tendrá "efectos de todo tipo". Sufragó en la Escuela Superior de Sanidad Floreal Ferrera de La Plata minutos antes de las 11, acompañado de su esposa Soledad Quereilhac.

El mandatario provincial aseguró en conferencia de prensa que hubo algunas demoras normales pero que fueron solucionadas y que "se está votando bien en todo el territorio".

Consultado sobre qué evaluará principalmente una vez que se conozcan los resultados de estas elecciones legislativas provinciales, respondió que hará foco en los votos que obtendrá "cada fuerza".

Además, el mandatario provincial se mostró emocionado debido a que su hijo votó por primera vez este domingo.

El armador libertario de LLA le restó importancia al escándalo de las supuestas coimas

El armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, votó también por la mañana en Lomas de Zamora y aseguró que el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad no tiene demasiada importancia y que "trabajan para la gente".

“Esperamos que este proceso que comenzó en 2023 se consolide en 2027”, afirmó el candidato a diputado nacional, quien remarcó que “lo ideal sería que todos vayan a votar”.

Pareja agregó que “los políticos tienen que dar el ejemplo” y destacó que el partido libertario participa en los 135 municipios de la provincia.

Espert destacó que a la democracia se la ve "sana, fuerte y feliz"

El legislador José Luis Espert, y cercano al presidente Javier Milei, afirmó que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" luego de emitir su voto en San Isidro.

“Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperemos la democracia”, dijo, tras lo cual añadió: “A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia”.

El legislador libertario que compite para una banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre dijo luego: “Es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar”.

“Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma. Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen”, aseveró.

Qué votan en Buenos Aires este 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige 69 legisladores: 23 senadores y 46 diputados.

En 4 secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras 4 se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que las restantes (Segunda, Tercera, Sexta y Octava) eligen representantes para la Cámara de Diputados.

Simultáneamente, los bonaerenses también sufragan por autoridades locales: concejales y consejeros escolares en sus respectivos municipios.

