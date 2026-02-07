Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. El gobernador de Buenos Aires selló un acuerdo con el kirchnerismo evitando una elección interna. El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.
Axel Kicillof acordó con el kirchnerismo y liderará el peronismo bonaerense
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sucederá a Máximo Kirchner en la conducción del Partido Justicialista bonaerense
La agencia Noticias Argentinas informó que el acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. El cristinismo le ofreció el puesto a Kicillof y éste aceptó no solo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión”, sino también de apoyo político de cara a las elecciones del 2027.
La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, será la vicepresidenta 1ª, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, será el vicepresidente 2°, al tiempo que el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, estará al frente de la Secretaría General.
Fin de la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner
Máximo Kirchner dejará la presidencia para y asumirá el Congreso Partidario, cargo que hasta ahora ocupaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; mientras que Leonardo Nardini (de Malvinas Argentinas) continuará en la Junta Partidaria.
Fuentes del peronismo indicaron que Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, fue quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar en el acuerdo con Kicillof para evitar una interna sin precedentes.
Aunque el acuerdo por la presidencia está sellado, en algunas localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá elecciones para definir las autoridades locales.
El comunicado oficial del peronismo bonaerense
El PJ emitió un comunicado oficial mediante el que convocó a construir una “alternativa y esperanza” frente a las políticas del presidente Javier Milei.
El texto define el escenario actual como un contexto de “ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía”, motivo por el que el peronismo bonaerense se posiciona como el “principal dique de contención” y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser “red y escudo” para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional “deserta”.
A su vez, ratificaron el “repudio absoluto a la injusta condena y detención” de la ex vicepresidenta, quien continúa alojada en su departamento de San José 1111.
En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que “a esta derecha se le puede ganar” y llama a la unidad para transformar la resistencia en una “alternativa política con vocación de futuro”.
“No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza”, subraya el texto, que confirmó el liderazgo de Axel Kicillof en Buenos Aires.