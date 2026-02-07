Axel Kicillof acordó con el kirchnerismo y liderará el peronismo bonaerense

axel kicillof elecciones

Fin de la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Máximo Kirchner dejará la presidencia para y asumirá el Congreso Partidario, cargo que hasta ahora ocupaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; mientras que Leonardo Nardini (de Malvinas Argentinas) continuará en la Junta Partidaria.

Fuentes del peronismo indicaron que Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, fue quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar en el acuerdo con Kicillof para evitar una interna sin precedentes.

Aunque el acuerdo por la presidencia está sellado, en algunas localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá elecciones para definir las autoridades locales.

El comunicado oficial del peronismo bonaerense

El PJ emitió un comunicado oficial mediante el que convocó a construir una “alternativa y esperanza” frente a las políticas del presidente Javier Milei.

El texto define el escenario actual como un contexto de “ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía”, motivo por el que el peronismo bonaerense se posiciona como el “principal dique de contención” y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser “red y escudo” para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional “deserta”.

A su vez, ratificaron el “repudio absoluto a la injusta condena y detención” de la ex vicepresidenta, quien continúa alojada en su departamento de San José 1111.

En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que “a esta derecha se le puede ganar” y llama a la unidad para transformar la resistencia en una “alternativa política con vocación de futuro”.

“No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza”, subraya el texto, que confirmó el liderazgo de Axel Kicillof en Buenos Aires.