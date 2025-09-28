ATE llamó a asambleas en los aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos este lunes

Captura Aguiar ATE

Por los incumplimientos de la ANAC de realizar auditorías internacionales “es que hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

“Esto no es joda. Son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema”, manifestó el dirigente en relación a la alerta roja emitido hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

ATE y sus reclamos salariales y laborales

Además, el referente de ATE Rodolfo Aguiar señaló: “El congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios. Reabrir la paritaria sectorial es esencial para empezar a revertir la crisis”.

Para Aguiar “se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo. Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”.

ATE reclama la apertura de la paritaria sectorial que lleva dos años sin abrirse. “Si se calcula desde el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45%. El Gobierno incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica”, indicaron desde el sindicato.

Los principales reclamos salariales de Aeronáuticos de ATE

Urgente aumento salarial

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”

Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.

Pago de “Título” al Personal Operativo.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales

Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.

Fuente: Noticias Argentinas