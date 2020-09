Arroyo dice que "la gente humilde no piensa en el dólar"

"No es tiempo de ahondar la grieta, la gente está mal y busca certezas de la política. La gente humilde no piensa en el dólar", apuntó el funcionario en diálogo con el programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por Rock and Pop.

Arroyo precisó que durante todo 2019 se destinaron 28 mil millones de pesos en asistencia social y "este año ya van 80 mil millones".

El ministro Arroyo se mostró preocupado por la mala "calidad nutricional" de las familias de los "sectores más vulnerables" y adelantó que se está pensando en un "incentivo" para que la gente con su tarjeta alimentaria consuma carne, leche, frutas y verduras.

La problemática, advertida a través de los consumos registrados en la tarjeta alimentaria, marca que "antes de la pandemia la gente destinaba "un 67 por ciento" de la ayuda "en consumir leche, carnes, frutas y verduras y ahora menos del 50 por ciento".

"Esa problemática tiene que ver con los costos de los alimentos y el sobrendeudamiento de las familias de menos recursos", agregó.

En tanto, Arroyo recordó que previo a la pandemia un total de 8 millones de personas recibían ayuda para comer mientras que la cifra actual es de 11 millones, en declaraciones al programa "Todos Juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

Por otra parte si bien es responsabilidad del Anses, Arroyo anticipó que aún "no está definido qué pasará con el IFE" y si habrá una cuarta entrega, tras sostener que aún "se está terminando de pagar el tercero y ahora se está evaluando cómo seguir".