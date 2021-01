Argentina recibió una alerta internacional por posible atentado

El general Qasem Soleimani murió el 3 de enero de 2020 producto de un ataque aéreo ordenado por el presidente Donald Trump, lo que generó amenazas posteriores de Teherán.

Este aviso provocó que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); la Dirección de Migraciones; el Ministerio de Seguridad y otros organismos adoptaran medidas de prevención en diversos edificios, que puedan ser posibles "objetivos" en el país.

Qasem Soleimani: por qué su muerte es más importante que la de Osama bin Laden

La BBC indicó en un informe que fue el ataque más significativo de Estados Unidos en Medio Oriente en décadas. El presidente estadounidense Donald Trump dio la orden de bombardear el vehículo en el que viajaba el polémico personaje.

"Soleimani no era solamente una importante figura ideológica como lo fue Osama bin Laden, muerto en 2011 en una operación militar también llevada a cabo por EE.UU. en Pakistán, sino que estaba de facto al mando de la política exterior de Irán, una potencia militar regional", indica el periódico internacional.

Se trataba de una personalidad política popular tanto en su país como en el extranjero y una figura clave para la influencia de Irán en Medio Oriente y el mundo.

Para Kasra Naji, corresponsal especial de BBC Persa, la muerte de Qasem Soleimani no tiene precedentes y es mucho más trascendente que la del exlíder de Al Qaeda Osama bin Laden: "No es comparable. Soleimani era una figura militar y política, al frente de una nación, mientras que Bin Laden era un hombre que dirigía una secta clandestina vinculada con actividades terroristas. Soleimani tenía a todo un país e incluso un gran ejército que lo respaldaba. Bin Laden no tenía nada de eso".

Fuente: NA y BBC