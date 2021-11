Cornejo, en cambio, eligió al expresidente radical Raúl Alfonsín y contó cómo lo influyó en la elección de su camino partidario.

Elecciones Personales: Alfredo Cornejo

Las redes sociales también son el escenario elegido para mostrar sus ideas con la mirada puesta en los próximos comicios. Y muchas veces el lugar donde se libran inesperados cruces verbales entre los candidatos, como sucedió esta semana entre Fernández Sagasti -también presidenta del Partido Justicialista- y el propio gobernador Rodolfo Suarez, quien aparece tercero en la lista de senadores nacionales de Cambia Mendoza detrás de Cornejo y Mariana Juri.

En el cierre del Tercer Congreso Internacional Agua para el Futuro, Suarez aseguró que "no la veía en la vía pública" en la campaña del PJ y la senadora le respondió filosa en Twitter: "Poner la cara no es salir en los carteles gobernador Rodolfo Suarez. Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso".