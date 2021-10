Contundente, Fernández Sagasti realizó una fuerte critica al gobierno de Rodolfo Suarez por la falta de inversión en infraestructura escolar.

Quisieron tener la bandera de la presencialidad a costa de los docentes y a costa de la salud de los pibes y no pusieron un peso en las escuelas

Un diagnóstico preocupante

Anabel Fernández Sagasti escuelas.jpg La candidata y actual senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

Maestras y maestros de todos los departamentos expusieron conclusiones y un desolador diagnóstico general. Desinversión en infraestructura, falta de conectividad y salarios bajos fueron en centro de las críticas de los docentes al sistema educativo local.

Varios docentes repitieron que las “escuelas que se caen a pedazos, son vergonzosos los aumentos por decreto y es cotidiana la persecución ideológica”.

También se escucharon críticas al proyecto del gobierno en cuanto a la Ley de Educación provincial y se debatió sobre la equiparación de los derechos de los docentes de SEOS con los de educación Inicial.

El estado de las escuelas también fue tema de agenda. Fernández Sagasti recordó el diagnóstico que se presentó en la Legislatura:

Los resultados fueron tremendos porque sabíamos que en todo el 2020, además del vandalismo, no habían invertido un solo peso y este año no fue mejor

En relación con las condiciones laborales de docentes la presidenta del PJ apuntó:

ya no existen las paritarias, donde ya no es un derecho de los trabajadores, donde a decretazo entienden que van a silenciarnos, yo quiero decirles que hoy más que nunca tenemos que detener la avanzada del gobierno provincial

Propuestas

Hubo muchas propuestas e ideas -que se van a seguir impulsando como la iniciativa legislativa- respecto al boleto educativo gratuito. "Vamos a seguir insistiendo con el boleto educativo gratuito para todos los estudiantes de la provincia de Mendoza, ahora más que nunca, porque si los pibes no han vuelto a la escuela uno de los principales motivos es el económico y tiene que estar el Estado garantizando las herramientas para que ese pibe pueda llegar a la puerta de la escuela", adelantó la candidata a senadora nacional.

Hubo críticas al estado crítico de la OSEP y Fernández Sagasti apuntó que “es un problema transversal a todos los empleados públicos y que hay que garantizar la unidad de los trabajadores para tener más fuerza en los reclamos”. De hecho, el propio gobernador Rodolfo Suarez salió a admitir que la situación financiera es preocupante, pero en el acto lo justificó por los costos que hubo que cubrir por el impacto de la pandemia en una obra social que tiene más de 400.000 afiliados.

Finalmente, otro de los temas que mencionó Fernández Sagasti como inquietud de los jóvenes fue el de la salud mental.

Me lo han planteado y les propuse que hagamos un proyecto de ley, porque se ha dado mucho en las escuelas públicas el tema de los suicidios, la depresión, y no tuvo buen tratamiento en algunos establecimientos donde se dieron estas situaciones