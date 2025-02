Ampros resolvió analizar la última propuesta salarial y ATE anunció medidas de fuerza

De acuerdo a lo que explicó Montero lo que se busca es que el galeno concentre horas y elija trabajar en el Estado antes que ir a las clínicas o sanatorios privados.

Residentes en Hospital Central.jpeg Ampros sólo pudo discutir el Régimen Salarial 27, que contempla a los médicos que siguen en el marco anterior. Mendoza tiene un régimen de incentivos paralelo por productividad y por objetivos, en el que los galenos se pasan de manera voluntaria para ganar más. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Tras el encuentro que se extendió por más de cuatro horas, Iturbe declaró: “Se recibió la propuesta para ser analizada, pero se dejo bien claro que Ampros luchará por las grandes desigualdades generadas por el mismo Ejecutivo, que creó un régimen solo para el1% de los profesionales de la salud, destruyendo los equipos técnicos, como así también exigiremos legalmente la recuperación de los derechos perdidos por los profesionales que pasaron al nuevo régimen, ya que son irrenunciables”.

El reclamo de Ampros en plena negociación

A poco de conocerse que el gremio de los médicos estudiará la propuesta, se conoció un video en el que Iturbe sostiene que la provincia cuenta con los ingresos para mejorar los salarios y no se hace.

En un comunicado que se acaba de difundir se sostiene:

"El gobierno de Mendoza, cerró el 2024 con un superávit de $355 mil millones de pesos , pero no lo utiliza para mejorar el sistema de salud" Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo, discrimina a los trabajadores de la salud, pagando de manera discrecional hasta más del doble, al 1% de ellos, en comparación con otros profesionales de la misma especialidad y responsabilidad.Esto: Destruye equipos de trabajo. Rompe la armonía en los efectores de salud Vulnera derechos como la estabilidad laboral.Este trato desigual no solo es injusto, sino que también afecta la atención de todos los mendocinos. ¿Cómo es posible que con un superávit histórico no se priorice la salud pública?.

Y cierra: "Desde Ampros estamos tomando medidas judiciales para frenar este atropello. ¡No permitiremos que se siga destruyendo la salud pública!

ATE resolvió medidas de fuerza

Mientras Ampros espera los cálculos de las simulaciones para estudiar la letra chica, el Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) lo desestimó y las asambleas resolvieron iniciar medidas de acción directa que incluyen:

Para el miércoles 5 de marzo: asambleas en los lugares de trabajo.

El jueves 6 de marzo: asambleas y retenciones de servicios en los lugares de trabajo.

El Viernes 7 de marzo: manifestaciones en las puertas de los hospitales, con exposición de bonos de sueldo y carpas en algunas plazas, para plantearle a la población la situación que están viviendo los trabajadores de la Salud.

El Gobierno ofreció un incremento del 13,5% en cuotas hasta el mes de junio, más incentivos que rondaban los $5.000 y $6.000 y ATE fundamentó que los trabajadores demandaban aumentos que alcancen el costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda $1.300.000.