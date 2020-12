Alberto Fernández: "Vamos a vacunar a 300.000 personas antes de fin de año"

En declaraciones a El Destape radio, el jefe de Estado dijo que los primeros en ser vacunados contra el coronavirus serán "los que más riesgo tienen" en medio de la pandemia de coronavirus.

"Según nos dice Rusia, vamos a tener 300.000 vacunas antes de fin de año", resaltó Alberto Fernández.

Alberto Fernández también se refirió a un eventual rebrote de coronavirus en América Latina en otoño del año próximo, como está ocurriendo por estos días en Europa y en Estados Unidos, e incluso en el sur de Brasil, en localidades limítrofes con Uruguay y la Argentina. Por eso Alberto Fernández piensa utilizar las vacunas lo antes posible.

"Es razonable pensar que en el otoño puede llegar una segunda ola de la pandemia a América Latina. Y podemos minimizar sus daños vacunando la mayor cantidad de gente en el verano", dijo.

Alberto Fernández también afirmó que, "lamentablemente", será recordado como "el presidente de la pandemia", pero destacó que, en este primer año de su gestión de Gobierno con coronavirus de por medio (se cumple el próximo 10 de diciembre), habrá acumulado justamente por ese hecho "una experiencia que ningún presidente tuvo".

"La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué", señaló Fernández esta mañana en declaraciones a El Destape Radio, en las que agregó: "El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta".

En ese marco, el mandatario insistió: "Hicimos un enorme esfuerzo y los resultados son altamente positivos".

"Cuando sobre el final del año llevamos tres meses consecutivos donde la recaudación le gana por casi tres puntos arriba de la inflación, decís 'no me equivoqué'. Cuando la industria automotriz produjo en noviembre un 20% más que en el mismo mes del año pasado decís 'no me equivoqué'. Cuando llegan informes de que la demanda en los comedores ha caído, decís 'no me equivoqué', y, cuando veo que he podido sostener la paz social, digo 'no me equivoqué'", enumeró Fernández.

"Y si digo que mientras hice todo esto arreglé una deuda con los acreedores digo 'no me equivoqué'", agregó.

Asimismo, destacó que "los argentinos tenemos que ser conscientes de que este año pusimos mucha plata en la gente que lo necesitó, desde empresarios con el ATP hasta trabajadores informales con el IFE, más la Tarjeta Alimentaria".

"Yo creo que el saldo es muy positivo y lo digo sin vanagloriarme. Hay que ser muy necio para no darse cuenta de este enorme esfuerzo. La fuimos llevando y tratando de distribuir del mejor modo", sintetizó el mandatario en la entrevista que concedió esta mañana, a una semana de que se cumpla el primer aniversario del inicio de la gestión del Frente de Todos.