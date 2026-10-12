Alberto Fernández reapareció con críticas a Cristina: "Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires"

Alberto Fernández volvió a diferenciarse de Cristina Kirchner. Foto: archivo

El punto de quiebre según AF fue el FMI

Consultado sobre si cambiaría algo del pacto político que llevó al Frente de Todos al gobierno para mejorar la gobernabilidad, el ex jefe de Estado sostuvo que el problema principal radicó en la falta de comprensión de las funciones institucionales. "Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil. Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal", enfatizó, criticando a quienes cuestionaban su falta de alineación con Cristina Kirchner.

El núcleo de las discrepancias, según Fernández, giró en torno a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, el ex presidente advirtió sobre las consecuencias que habría tenido adoptar las posturas del sector duro del kirchnerismo:

El riesgo del default: "Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", aseveró.

"Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", aseveró. Aislamiento internacional: " Si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba, hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial".

No es la primera ocasión en que Alberto Fernández expresa públicamente sus discrepancias con la ex mandataria. Ya en mayo de 2022 había cuestionado la visión económica del kirchnerismo por no dimensionar el impacto de la pandemia de cOVID-19, mientras que en 2023 criticó lo que calificó como un estilo personalista de conducción, admitiendo la falta de acompañamiento interno durante su mandato.