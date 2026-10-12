El ex presidente Alberto Fernández volvió a hablar sobre su gestión al frente del Ejecutivo entre 2019 y 2023 y apuntó de manera directa contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, al asegurar que si hubiera acatado sus posturas en materia económica, el país hubiera enfrentado un colapso institucional y financiero.
Alberto Fernández reapareció con críticas a Cristina: "Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires"
El ex presidente repasó su gestión al frente del Poder Ejecutivo y justificó sus desacuerdos con la ex vicepresidenta, especialmente en torno a la negociación de la deuda con el FMI
"Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires", sentenció el ex mandatario durante una entrevista concedida al youtuber Joaco Santos.
Al reflexionar sobre la dinámica del poder y la convivencia dentro de la fórmula presidencial, Fernández remarcó la influencia de su compañera de fórmula, pero marcó sus diferencias de liderazgo: "Era una vicepresidenta con un peso muy importante sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas".
El punto de quiebre según AF fue el FMI
Consultado sobre si cambiaría algo del pacto político que llevó al Frente de Todos al gobierno para mejorar la gobernabilidad, el ex jefe de Estado sostuvo que el problema principal radicó en la falta de comprensión de las funciones institucionales. "Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil. Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal", enfatizó, criticando a quienes cuestionaban su falta de alineación con Cristina Kirchner.
El núcleo de las discrepancias, según Fernández, giró en torno a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, el ex presidente advirtió sobre las consecuencias que habría tenido adoptar las posturas del sector duro del kirchnerismo:
- El riesgo del default: "Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos", aseveró.
- Aislamiento internacional: " Si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba, hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial".
No es la primera ocasión en que Alberto Fernández expresa públicamente sus discrepancias con la ex mandataria. Ya en mayo de 2022 había cuestionado la visión económica del kirchnerismo por no dimensionar el impacto de la pandemia de cOVID-19, mientras que en 2023 criticó lo que calificó como un estilo personalista de conducción, admitiendo la falta de acompañamiento interno durante su mandato.
En pocas palabras
- Alberto Fernández criticó a Cristina Kirchner: armó que seguir sus consejos sobre el FMI hubiera llevado al colapso.
- Diferencias en la gestión: el ex presidente marcó su autonomía frente a la ex vicepresidenta y la falta de comprensión de roles institucionales.
- Riesgo de default: advirtió que un default con el FMI habría significado el aislamiento financiero internacional.