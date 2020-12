Aborto legal: "Hay muchos votos sin definir"

"Seguimos trabajando y hasta mañana no vamos a saber los números exactos; recién a último momento, en la votación, vamos a saber el resultado final, ya que hay muchos votos que aún no están definidos", dijo González a El Destape Radio. "Seguimos trabajando y hasta mañana no vamos a saber los números exactos; recién a último momento, en la votación, vamos a saber el resultado final, ya que hay muchos votos que aún no están definidos", dijo González a El Destape Radio.