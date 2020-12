Aborto: "El nivel de presiones sobre los legisladores es escandaloso"

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, la integrante del bloque del Frente de Todos puso como ejemplo la situación del diputado jujeño Daniel Ferreyra, quien denunció que su hija recibió amenazas y que por esa razón decidió abstenerse en lugar de votar a favor, como tenía resuelto.

"Me hubiera gustado votar libre de presiones. Una periodista dijo que vendí mi voto por plata. Por esa razón no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", explicó Ferreyra durante la votación.

Al respecto, Cerruti indicó: "Para nosotros fue bastante más sencillo porque era una decisión de nuestro proyecto político, pero las compañeras del PRO y el radicalismo no la pasaron bien".

Asimismo, la diputada nacional oficialista subrayó que la legalización del aborto es uno de los "temas transversales" que hacen "ponerse codo a codo" con miembros de otras bancadas.

https://twitter.com/gabicerru/status/1337352641446359040 Dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no puede solucionar la economía o la política. El mundo es injusto pero la respuesta no está en nuestro útero. #AbortoLegal2020 #QueSeaLey pic.twitter.com/Vwa3fgkm6k — Gabriela Cerruti (@gabicerru) December 11, 2020

Finalmente, la legisladora destacó que en la Cámara de Diputados "hubo que hacer algunas modificaciones para que en el Senado pudieran estar más de acuerdo".

"En el Senado están trabajando mucho para tener los votos necesarios" para aprobar la legalización del aborto, concluyó.