"Yo no soy encuestadependiente". "Esas mediciones son para uso interno y no influyen en el voto de la gente". "Son una foto y varias se equivocaron bastante en las últimas elecciones". Esas suelen ser las esquivas respuestas que dan varios de los 5 candidatos a la gobernación cuando se les pregunta sobre la guerra de encuestas que se desató en la recta final hacia las elecciones del domingo 24 de septiembre.

Sin embargo, pese al fingido desapego que supuestamente les generan los sondeos, la mayoría hizo sus mediciones y obviamente les creen a las que los benefician y desprecian aquellas que los muestran mal posicionados o perdiendo la contienda.

El primer dato que salta a la vista es que por primera vez esta batalla por la gobernación romperá la histórica polarización entre peronistas y radicales que vienen rotándose en el poder en los últimos 40 años en la provincia.

En esta puja se fortaleció una nueva fuerza política,La Unión Mendocina, en la que Omar De Marchi supo reunir una variopinta cantidad de dirigentes y le arrebató a Cambia Mendoza su compañero de fórmula, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco; del PJ se llevó al intendente de Lavalle, Roberto Righi y al ex jefe comunal de San Martín Jorge Giménez.

Sin embargo, no habrá un escenario de tercios como el que se dio a nivel nacional y es probable que ningún candidato supere los 40 puntos. La única gran coincidencia de las encuestas con lo que ya se rumorea en las calles es que esta elección se debatirá entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, ya que el peronismo mendocino aparece en algunos casos por debajo de los dos dígitos, lo que de cumplirse le significaría al PJ haber caído de su piso histórico.

El gran interrogante a responder será entonces qué cantidad de votos separa a uno del otro o, dicho al revés, cuánto le falta al segundo para destronar al primero.

Cornejo pone la lupa en las comunas testigos

Afecto a conocer e interpretar cómo evoluciona el voto mendocino, dónde es más fuerte y en qué lugares puede debilitarse, Alfredo Cornejo pidió sondear en tres comunas claves: Guaymallén, Las Heras y San Martín.

La lógica de bucear la intención de voto en Guaymallén no responde sólo a que esa comuna es la más poblada y por tanto la de mayor padrón electoral, algo así como "La Matanza mendocina", sino también porque los últimos resultados de las PASO provinciales y nacionales muestran a Guaymallén como un municipio testigo. Es decir, que los resultados de las urnas allí fueron casi idénticos a lo que reflejaron las urnas provinciales.

Con esa lógica, a fines de agosto el experimentado consultor Elbio Rodríguez quiso conocer cómo votarían los vecinos de Guaymallén y el candidato de mayor intención de voto fue Alfredo Cornejo, que cosecharía allí el 41% de los votos, que según esas respuestas se impondrían por 20 puntos por sobre De Marchi, que quedaría segundo con el 21% del respaldo de los consultados.

Rodríguez también trasladó esa consulta a San Martín, la comuna en la que La Unión Mendocina impulsa como aspirante a un ex intendente del peronismo, Jorge Omar Giménez, que comandó esa intendencia por 16 años y que perdió en el 2015 contra el actual jefe municipal Raúl Rufeil.

En la comuna del Este, el presunto triunfo de Cornejo es aún mayor. Allí se impondría con el 42,7% de los votos, la segunda fuerza serían los indecisos que sumaban el 23,4% y tercero aparece De Marchi con el 15,8%.

En tanto, Roberto Stahringer, de la consultora Sociolítica, también midió a pedido de Cambia Mendoza y se concentró en cómo votarían los lasherinos, una comuna clave por la fuga del intendente Daniel Orozco que se sumó a las filas de La Unión Mendocina como compañero de fórmula de De Marchi y por la fuerte batalla campal que se generó con esa salida.

Tal fue el portazo que el intendente impulsó a su hombre de confianza, Martín Bustos, como su candidato a sucederlo para enfrentar al ex secretario de Obras Públicas, Francisco Lo Presti, el alfil de Alfredo Cornejo en esas tierras.

En esa medición se muestra que en Las Heras Cornejo ganaría pero con un triunfo más ajustado, por poco más de 6 puntos: se alzaría con el 31,2% de los votos, mientras que De Marchi alcanzaría un 25% de los sufragios lasherinos, de lo que se desprende que al líder de La Unión Mendocina no le estaría alcanzado con el arrastre que pudo generar su compañero de fórmula para imponerse en esa comuna.

En este tramo final, más precisamente este miércoles 13, Stahringer concluyó otra encuesta con un muestreo más grande, de 1.584 casos en toda la provincia, que hizo a pedido de la UCR provincial.

En esas consultas, si bien se midió la intención a voto para gobernador, también se indagó sobre las emociones que cada uno de los oponentes dispara.

No lo dicen abiertamente, pero a los radicales les interesaba saber si la campaña que orquestó La Unión Mendocina con el slogan "Cornejo todo mal" ha prendido en el votante mendocino y por tanto, si De Marchi podría capitalizar ese supuesto enojo contra el candidato de Cambia Mendoza.

Lo que muestran esos números es que esa campaña no prendió como habrían imaginado sus gestores.

En intención a voto, Cornejo trepa al 39,2% del respaldo y De Marchi cae 17 puntos y cosecha el 22,7% de los votos. También ve al peronismo creciendo al 16,9%, un punto por encima de lo que había logrado en las PASO.

Pero además, ese respaldo al candidato de Cambia Mendoza se refrenda en las emociones que genera según los encuestados. Entre las diversas preguntas, se los consultó sobre quién de los candidatos era el que sabe gestionar mejor y quien representa el futuro.

En ambos casos, Cornejo encabeza las preferencias.

"Lo que muestran esas respuestas es que De Marchi no logra del todo el objetivo de polarizar con Cornejo porque el votante los ve como propuestas similares, en principio porque asimilan que el origen de De Marchi está en sintonía con Cambia Mendoza, que es de donde viene y salió hace poco. Es claro que La Unión Mendocina esel que más ha crecido, pero eso no le alcanza para derrocar a Cornejo. Tal vez a De Marchi le faltó tiempo para consolidar su construcción política", aportaron desde esa consultora.

Un sondeo que combinó respuestas y comportamiento en redes sociales

Mariano Ardito ya es conocido en el círculo rojo de la política mendocina como el especialista en marketing que viene de trabajar y acertar los triunfos de las elecciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y fue el único que vaticinó el aplastante triunfo de Javier Milei en las PASO presidenciales en Mendoza.

La particularidad de su trabajo radica en que no sólo consulta sobre la intención de voto, sino que a ese dato lo cruza con el movimiento y las preferencias en las redes sociales.

Ahora, en la primera semana de septiembre hizo una gran encuesta -que no fue pedida por el Gobierno-, basada en 1.997 casos de los que se desprendió que entre esos encuestados la preferencia por Cornejo alcanza el 33,70%, los indecisos que aún no definen su voto trepan al 23,80% y Omar De Marchi se queda con el 20,95% de esa intención a voto.

Allí la dupla peronista de Omar Parisi y Lucas Ilardo se alzan con el 9,68% del apoyo de los encuestados.

Una medición independiente ve un escenario más ajustado

A principios de septiembre la encuestadora Consultores y Asociados, de Alberto Isuani y Stella Toledo, lanzó una consulta de opinión por mothus proprio, "sin que nadie nos lo pidiera" y no sólo se concentraron en la intención a voto en el Gran Mendoza, sino que también bucearon en cómo está el humor social de los mendocinos.

De esa consulta se desprende que el votante mendocino diferencia claramente los alcances de las distintas elecciones que debe enfrentar este año, y esa madurez democrática lo lleva a elegir distinto. Esto es que pudo haber votado a un dirigente peronista en una comuna, estar dispuesto a votar a un referente oficialista en los comicios provinciales e inclinarse por Javier Milei en la disputa presidencial.

Esos encuestadores ven que la polarización entre Cornejo y De Marchi es más ajustada, ya que posicionan al primero sólo 3 puntos por encima del segundo, y vislumbran un alto índice de indecisos que trepa al 21,9%.

Entre otras partciularidades, esa consultora lo pone al PJ mendocino en un piso impensable del 4,7%.

La encuesta que da ganador a De Marchi

Anibal Urios, el titular de DC consultores, fue el único que leyó con sus mediciones el nivel de acompañamiento que tuvo Luis Petri en las elecciones PASO provinciales. Cuando la mayoría de sus colegas le daban al sanmartiniano entre 4 y 6 puntos, él advirtió que el competidor de Cornejo en la interna venía creciendo porque el votante oficialista buscaba "caras nuevas".

A principios de junio, Urios ubicó a Petri como segundo candidato más votado detrás de Cornejo, con el 28% de los votos, algo que si bien no se cumplió con ese caudal, si se ratificó ya que el hoy candidato a la vicepresidencia se terminó alzando con casi el 17%, más de lo que todo el peronismo -con cuatro aspirantes- logró reunir.

Ese mismo consultor bonaerense ahora avizora un escenario en el que Omar De Marchi le arrebata a Cornejo la gobernación, aunque en un escenario de un empate técnico.

Según sus números el líder de La Unión Mendocina cosecharía el 32,4% de la intención de voto y Cornejo aparece muy cerca con el 31,7% de sus encuestados.

Sí coincide con sus colegas mendocinos en que en el tramo final hacia los comicios del 24 de septiembre hay un alto nivel de indecisos, al que él le atribuye el 20,1% de los votos.

"Si el voto se polariza, se impone De Marchi"

La Unión Mendocina también hizo su propia encuesta y le dio la tarea a la consultora Poliarquía. Es sondeo, que combinó preguntas telefónicas con consultas presenciales, sobre 800 casos en toda la provincia, también se concluyó el pasado 11 de septiembre y buceó en la situación sociopolítica de la provincia.

Luego de reflejar cómo evoluciona la imagen de los oponentes y mostrar que De Marchi creció en la valoración de los consultados, preguntó sobre a quién le pondría el voto si las elecciones fuesen mañana y comparó las respuestas con otras conseguidas en agosto pasado.

En ese ponderación Cornejo creció sólo un punto y pasó del 35% al 36%, mientras que De Marchi tuvo un crecimiento mayor, del 28% al 33%, pero sigue quedando segundo, aunque muy cerca de su contrincante principal.

Sin embargo, esos analistas plantean otro escenario polarizado, que sería el que se hubiese dado si en Mendoza existiera el ballotage. Esto es plantearle al encuestado que opte sólo entre Cornejo y De Marchi, que hubiese sido el sueño de la campaña del lujanino.

En ese escenario, De Marchi se impondría por 3 puntos sobre Cornejo.

La tercera fuerza: los indecisos

En todas esas encuestas hay otra coincidencia que concentra todas las miradas y preocupa a varios de los estrategas de campaña: como tercera fuerza aparece un altísimo índice de indecisos, que dependiendo de quién lo mida puede concentrar entre el 8% y el 21% de los votantes.

Ese no es un dato menor si se aclara que el 1% de los votos en el padrón de Mendoza supone algo así como 15.000 personas. Por tanto un 10% de ese caudal de votantes son alrededor de 150.000 mendocinos, y el 21% serían 315.000 sufragios.

Hay quienes creen que esa cantidad de votantes podría dar vuelta una elección, dependiendo de si se inclina por uno u otro de los contrincantes. Y por tanto en esos indecisos se concentrará el tramo final de la campaña previo a las elecciones.

"El alto nivel de indecisos es todo un análisis en sí. Si bien es esperable que haya esa indefinición porque muchos votantes deciden su voto 3 días antes, y puede que en ellos incida la campaña mediática, también es cierto que en este caso ese gran caudal de votos pueda dar vuelta una elección. En nuestras proyecciones creemos que una parte irá al PJ y lo haría crecer al 8% o 9%, pero hay otra parte que podría irse a La Unión mendocina, aunque a esta altura no podríamos proyectar cuanto", adelantó Stella Toledo, de Consultores y Asociados.

Para ella, en ese enorme grupo de votantes hay muchos que tienen decidido a su candidato, pero no lo dicen. "Puede que haya ahí un voto peronista que no se asume como tal, y otro que está pensando en que esa fórmula no lo contiene y se incline por darle su voto a De Marchi. En cambio el votante de Cambia Mendoza parece más decidido y lo cuenta", refleja.

En la vereda de enfrente a esa opinión se ubican Elbio Rodríguez y Roberto Stahringer (Sociolítica).

"No creo que los indecisos puedan revertir la tendencia que venimos viendo, porque en nuestras proyecciones esos indecisos se reparten de manera proporcionada", aportó Rodríguez.

"Cuando se proyecta a los indecisos, éstos se ordenan por semejanzas y cercanías en sus respuestas, y se reparten de manera similar a lo que fue su comportamiento en las PASO. Sin embargo, puede haber un porcentaje al que en el último tramo alguno de los candidatos le active una emoción que lo haga decidir su voto, pero ese porcentaje no alcanzaría para revertir las posiciones que estamos viendo", concluyó Stahringer.