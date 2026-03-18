Volcó en el Acceso Este y quedó en grave estado tras el accidente

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 que alertó sobre un vehículo volcado en el Acceso Este, aproximadamente 500 metros al Oeste del carril Ponce, en las inmediaciones de un conocido local de carnes.

Al arribar, efectivos policiales constataron la presencia de un Renault 9 dado vuelta sobre la calzada. De acuerdo con testimonios de testigos, el automóvil circulaba de Este a Oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, lo que provocó el vuelco.