Un hombre resultó gravemente herido y debió ser internado este miércoles luego de protagonizar un accidente vial con vuelco incluido en el Acceso Este, en Guaymallén.
Volcó en el Acceso Este y quedó en grave estado tras el accidente
El accidente se produjo en solitario. Producto de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central
El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 que alertó sobre un vehículo volcado en el Acceso Este, aproximadamente 500 metros al Oeste del carril Ponce, en las inmediaciones de un conocido local de carnes.
Al arribar, efectivos policiales constataron la presencia de un Renault 9 dado vuelta sobre la calzada. De acuerdo con testimonios de testigos, el automóvil circulaba de Este a Oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, lo que provocó el vuelco.
Como consecuencia del impacto, el hombre fue despedido del auto y quedó tendido a varios metros.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.