Un violento robo de auto se registró en la tarde del jueves pasado en Florencio Varela, en el conurbano de Buenos Aires, cuando dos ladrones armados interceptaron a un joven de 29 años que llegaba a una vivienda. Tal vez pudo haber sido un hecho de inseguridad rutinario, pero llamó la atención que los delincuentes quedaron filmados y escrachados.
Video: le robaron el auto, le tiraron desde adentro y quedaron filmados
Los autores del robo lograron subir al auto y emprender la huida, no sin antes disparar hacia la víctima a través de la ventanilla destrozada
El robo ocurrió cerca de las 14. Los asaltantes, que se acercaron a pie, apuntaron con un arma al conductor de un auto Volkswagen Gol Trend blanco y lo obligaron a descender por la fuerza.
La víctima, sorprendida en plena vía pública, intentó resistirse y, en un acto de impotencia, golpeó con el puño el vidrio del lado del conductor hasta romperlo. Aun así, los ladrones lograron subir al auto y emprender la huida, no sin antes disparar hacia el vecino a través de la ventanilla destrozada.
El robo que quedó filmado
Lo que los ladrones no advirtieron fue que el auto contaba con una cámara instalada en el interior, orientada hacia el habitáculo. Las imágenes captaron con total claridad el momento de la fuga, los gestos de los asaltantes y, sobre todo, sus rostros. Inicialmente llevaban gorras y cuellos térmicos que les cubrían parcialmente la cara, pero durante la huida, mientras circulaban a toda velocidad, se quitaron esas prendas.
Quedaron expuestos en primer plano ante la cámara, un error que resultó decisivo para la investigación por el robo. La grabación también registró el diálogo entre ambos: el que iba de acompañante, con una gorra blanca con detalles negros, le indicaba al conductor frases como “No le des cabida, vos manejá”, “Vos andá así” y “Dale, acelerá”, mientras uno de ellos manejaba el arma y apuntaba en dirección a la víctima.
El auto Volkswagen Gol Trend fue encontrado abandonado poco después en la zona de Quilmes. Efectivos de de Buenos Aires intervinieron en el operativo de recuperación del rodado.
Las imágenes de la cámara interna permitieron identificar a los ladrones y proceder a su detención en pocas horas, ya que los rostros descubiertos coincidían con registros policiales y facilitaron el trabajo de los investigadores. En el video también se escuchan referencias a un posible cómplice que se comunicaba por teléfono, dando indicaciones sobre la ruta de escape y mencionando que el auto robado ya no les servía porque le habían roto el vidrio.
En pocas palabras
- Robo y persecución: dos ladrones armados robaron un auto en Florencio Varela, disparando a la víctima.
- Imágenes clave: los delincuentes quedaron filmados por una cámara interna del vehículo durante la fuga.
- Detención rápida: los rostros expuestos en el video permitieron la identificación y detención de los asaltantes en pocas horas.