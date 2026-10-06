Video: le robaron el auto, le tiraron desde adentro y quedaron filmados

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El robo que quedó filmado

Lo que los ladrones no advirtieron fue que el auto contaba con una cámara instalada en el interior, orientada hacia el habitáculo. Las imágenes captaron con total claridad el momento de la fuga, los gestos de los asaltantes y, sobre todo, sus rostros. Inicialmente llevaban gorras y cuellos térmicos que les cubrían parcialmente la cara, pero durante la huida, mientras circulaban a toda velocidad, se quitaron esas prendas.

Quedaron expuestos en primer plano ante la cámara, un error que resultó decisivo para la investigación por el robo. La grabación también registró el diálogo entre ambos: el que iba de acompañante, con una gorra blanca con detalles negros, le indicaba al conductor frases como “No le des cabida, vos manejá”, “Vos andá así” y “Dale, acelerá”, mientras uno de ellos manejaba el arma y apuntaba en dirección a la víctima.

El auto robado fue encontrado minutos después. Imagen de archivo.

El auto Volkswagen Gol Trend fue encontrado abandonado poco después en la zona de Quilmes. Efectivos de de Buenos Aires intervinieron en el operativo de recuperación del rodado.

Las imágenes de la cámara interna permitieron identificar a los ladrones y proceder a su detención en pocas horas, ya que los rostros descubiertos coincidían con registros policiales y facilitaron el trabajo de los investigadores. En el video también se escuchan referencias a un posible cómplice que se comunicaba por teléfono, dando indicaciones sobre la ruta de escape y mencionando que el auto robado ya no les servía porque le habían roto el vidrio.