Justicia por mano propia: un ladrón intentó robar un auto, fue atropellado y murió

La Matanza: intentó robar un auto, lo atropellaron, y murióUn delincuente de 25 años murió luego de ser atropellado por la víctima de un intento de robo en la localidad bonaerense de Lomas del Millón y posteriormente trasladado por sus cómplices hasta una casa de Villa Madero. https://t.co/jCwHeukLgc — Expediente Cero (@Expediente_Cero) October 3, 2026

La investigación tras la muerte del ladrón

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron vincular el intento de robo ocurrido en Lomas del Millón con el traslado del joven hasta Villa Madero y establecieron que la Volkswagen Suran habría sido utilizada durante el hecho.

Horas después, los propietarios del vehículo se presentaron en una dependencia policial y señalaron que lo utilizaban para realizar viajes como remis y Uber, además de alquilárselo a un hombre de 27 años. Según relataron, el sospechoso les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito y que el vehículo tenía manchas de sangre, aunque luego una conocida les informó que habría sido utilizada en un intento de robo.

El ladrón murió tras ser atropellado.

Con esos datos, la Justicia dispuso una serie de medidas y los efectivos aprehendieron a un sospechoso en una vivienda, con autorización de su propietario. Durante el procedimiento también secuestraron el teléfono celular del sospechoso y la Volkswagen Suran, que quedó preservada para ser sometida a peritajes.

En el lugar del intento de robo, además, fueron secuestradas una pistola Bersa calibre 22, cuyo número de serie deberá ser establecido por Policía Científica, y la culata de un revólver. El único sospechoso permanece aprehendido en una causa por robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa, mientras la investigación busca determinar el rol de cada uno de los ladrones involucrados.