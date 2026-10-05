Un ladrón de 25 años murió luego de ser atropellado por la víctima de un intento de robo en la localidad bonaerense de La Matanza y posteriormente trasladado por sus cómplices hasta una vivienda de Villa Madero.
Justicia por mano propia: un ladrón intentó robar un auto, fue atropellado y murió
El hecho ocurrió durante la noche del viernes pasado cuando varios hombres armados que se movilizaban en un Volkswagen Suran intentaron robar a un hombre de 61 años
El hecho ocurrió durante la noche del viernes pasado cuando varios hombres armados que se movilizaban en un Volkswagen Suran intentaron robar a un hombre de 61 años, que aceleró su vehículo para escapar y embistió a uno de los sospechosos, según indicaron medios locales.
El ladrón fue cargado por sus cómplices en el auto y trasladado hasta una vivienda donde una mujer alertó al 911 luego de advertir que habían llevado a su domicilio a un hombre ensangrentado e inconsciente. Una ambulancia acudió al lugar y los médicos constataron que el joven había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.
La investigación tras la muerte del ladrón
A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron vincular el intento de robo ocurrido en Lomas del Millón con el traslado del joven hasta Villa Madero y establecieron que la Volkswagen Suran habría sido utilizada durante el hecho.
Horas después, los propietarios del vehículo se presentaron en una dependencia policial y señalaron que lo utilizaban para realizar viajes como remis y Uber, además de alquilárselo a un hombre de 27 años. Según relataron, el sospechoso les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito y que el vehículo tenía manchas de sangre, aunque luego una conocida les informó que habría sido utilizada en un intento de robo.
Con esos datos, la Justicia dispuso una serie de medidas y los efectivos aprehendieron a un sospechoso en una vivienda, con autorización de su propietario. Durante el procedimiento también secuestraron el teléfono celular del sospechoso y la Volkswagen Suran, que quedó preservada para ser sometida a peritajes.
En el lugar del intento de robo, además, fueron secuestradas una pistola Bersa calibre 22, cuyo número de serie deberá ser establecido por Policía Científica, y la culata de un revólver. El único sospechoso permanece aprehendido en una causa por robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa, mientras la investigación busca determinar el rol de cada uno de los ladrones involucrados.
En pocas palabras
- Crimen y consecuencia: un ladrón de 25 años murió tras ser atropellado por la víctima de un intento de robo en La Matanza.
- Fuga incidental: la víctima intentó escapar del asalto acelerando su auto, embistiendo a un los sospechosos.
- Investigación judicial: se secuestró el auto usado en el intento de robo y se busca identificar a otros participantes.