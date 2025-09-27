golpe niño 2 El niño que fue golpeado por el hombre en Estados Unidos.

El golpe sin sentido

En julio de 2020, Cedric Moore, desempleado y lidiando con problemas personales, violaba los términos de su condena en libertad al frecuentar bares y conducir de noche. Mientras tanto, un joven un estudiante de séptimo grado era un prodigio del baile hip-hop.

El 3 de julio de 2020, víspera del Día de la Independencia en Estados Unidos, el joven bailarín estaba una sesión improvisada de baile callejero en una esquina, acompañado por su profesor y otro alumno de 12 años. Nadie imaginaba que esa alegría infantil se tornaría en pesadilla.

Como quedó registrado en el video, el joven giraba y saltaba en la acera, con auriculares puestos y el grupo riendo. De repente, una camioneta negra se detuvo abruptamente en la calle. Cedric Moore bajó con pasos sigilosos. Sin mediar palabra, se acercó por detrás y descargó un golpe brutal en la mejilla izquierda del niño.

El joven cayó al suelo aturdido, con sangre brotando de su boca y un grito ahogado escapando de sus labios. Cedric Moore huyó de vuelta a la camioneta y aceleró hacia la oscuridad. El video, de apenas 10 segundos, se viralizó en horas.

La detención y dura condena por el golpe

La policía de Estados Unidos llegó en minutos, asistió al joven, quien sufrió fractura mandibular, dientes sueltos, conmoción cerebral y moretones extensos.

El 4 de julio, Día de la Independencia, la policía de Estados Unidos lanzó una cacería masiva del agresor. Usando el video, identificó la patente de la camioneta y rastró al atacante hasta su casa, pero no estaba en el lugar. Cuatro días después, se entregó voluntariamente.

En abril de 2021, una jueza revocó su libertad condicional por la condena anterior. El 10 de mayo de 2021, Credric Moore fue declarado culpable, recibiendo 7 años de prisión por el duro golpe al joven más 4 concurrentes por violar las normas de conducta.

Actualmente, Cedric Moore cumple su sentencia en una prisión con posible libertad condicional en 2028. El joven golpeado, ahora de 17 años, ha canalizado el trauma en arte: compite en bailes nacionales y aboga por la seguridad infantil en escuelas.