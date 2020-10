Video: Fuga, persecución y arresto en el zanjón Cacique Guaymallén

Este pasado domingo, cerca de las 20.30, una mujer sintió ruidos en su techo, y luego que alguien saltaba a su patio. Alertadapudo ver desde su ventana a un hombre, que según tenía un arma blanca, y trataba de ingresar al interior de la casa. De inmediato cerró las entradas y comenzó a pedir auxilio, que llegó con rapidez, por parte de sus vecinos, que además alertaron a la policía.

Fuga, persecución y arresto en el zanjón Cacique Guaymallén

Atento a que había sido descubierto, el ladrón decidió escapar, pero no fue muy lejos, ya que al llegar el móvil 3048 de la Comisaría 45 de Dorrego, los propios vecinos le indicaron a los ocupantes de la unidad policial -el auxiliar primero Ariel Condorí, y el inspector Juan López - que el sospechoso se había refugiado debajo del puente de calle Berutti (continuación de Brasil) sobre el zanjón Cacique Guaymallén.

Hacía ahí fueron vecinos y policía, y al sentirse acosado, Araya comenzó su fuga por el cauce, aguas arriba, en dirección al Sur. Esto fue advertido por Condorí, quien marchó en forma paralela por la Costanera, hasta llegar a calle Minuzzi, donde cruzó el puente (hacia Godoy Cruz), ingresó al predio del Frigorífico Aconcagua, donde encontró un lugar propicio para bajar al canal, y así puedo detener al frustrado ladrón.

“Lo vi cuando comenzó a correr por el zanjón y lo empecé a perseguir costeando el canal hasta que llego al puente de Minuzzii (Amado Nervo), donde hay una fábrica gigante (Aconcagua), lo voy viendo cómo corría, me le adelanto muchísimo, llego a la fábrica, me abre el personal de seguridad, ingreso y encontré una bajada donde meterme al zanjón, me arrojo al interior, y lo encontré al sujeto en plena fuga. Me vio, le doy la voz de alto y se quedó quieto. Le dije que se aproximara, lo hizo y ahí logré la aprehensión, y ya habían llegado los bomberos, que pusieron una escalera para que saliéramos", relató el arriesgado Condorí, que actuó en solitario hasta la detención de Araya.

Respecto a la dificultad del lugar, Ariel comentó: "Había bastante agua, aunque él y yo corrimos por la orilla, donde no hay tanta agua, pero cuando le dije que se aproximara, justo estaba en una zona donde se hace una pileta, y ahí sí estaba más profundo", concluyó agregando: "Fue una persecución bastante larga, pero la aprehensión fue tranquila".