Video: El caso del podólogo mendocino acusado de asesinar con veneno al esposo chileno para heredar

Poco después se casaron y se instalaron en la calle Thames del barrio Villa Crespo. Corría septiembre de 2019 y en Chile, los familiares de Guzmán Jaque, se sorprendían por lo rápido que ambos se habían unido en matrimonio ante la ley.

Bs As podólogo y su pareja.jpg Buenos Aires, 2019. El esposo chileno, fallecido en 2020 en Buenos Aires, y el podólogo mendocino cuando se casaron.

Semanas más tarde, el cónyuge del mendocino enfermó, se recuperó tras una breve internación y volvió a hacer vida normal. Una leve intoxicación con metales pesados detectada en sangre llamó la atención entre el personal médico del Anchorena. Pero no pasó de ahí.

Tercer mes de casados y la internación que terminó en muerte

Justo el día en que el podólogo mendocino y su esposo cumplían el tercer mes de matrimonio, sucedieron otra emergencia médica y la segunda internación. Los síntomas de Guzmán Jaque eran preocupantes: insuficiencia renal, desorientación, trastorno en la marcha y alteración en el habla.

El esposo del podólogo murió luego de 27 días de internación en la cama 100 de la sala 11 la terapia intensiva. Berjeli, el esposo, había sido el único visitante y único autorizado a ingresar a esa dependencia sanatorial en los horarios permitidos.

Dos días después, el cuerpo fue cremado por decisión del mendocino. "Nunca había manifestado su deseo de que sus restos fueran cremados", dijeron desde Chile y luego en Buenos Aires la hermana y otros deudos del fallecido.

¿De qué murió el esposo del podólogo mendocino? Los parientes directos no se conformaron con la causal de fallecimiento plasmada en el certificado de defunción y pidieron una investigación. También el sanatorio Anchorena se presentó en la Justicia de Capital Federal como querellante.

Sanatorio Anchorena.jpeg La tragedia se produjo en el sanatorio Anchorena de Recoleta, que también propició la investigación por la muerte del paciente chileno y esposo del mendocino.

Rápidamente, asomaron dos grandes escollos para arribar a una explicación: la ausencia de cadáver -producto de la inmediata cremación- pero también la falta de necropsia, debido a que Guzmán Jaque había sido tratado en el centro médico, donde finalmente falleció.

Sin embargo, otros elementos de prueba serían determinantes para esclarecer el caso y llevar al mendocino a la prisión y desde marzo próximo al juicio oral y público.

Los primeros fueron un par de testimonios: personal de enfermería había notado lo que fue descripto como manipulación de los sachets de suero y de las vías de ingreso de ese líquido a las venas del paciente.

Lo terrible comenzaría a develarse de un momento a otro con imágenes y todo

A fines de enero de 2020, las cámaras de videoseguridad instaladas en la unidad de terapia intensiva haciendo foco a la cama donde estaba Guzmán Jaque, revelaron una trama policíaca y de terror que ni el mismísimo Stephen King hubiera imaginado porque, según la investigación judicial, tenía como protagonistas excluyentes al podólogo mendocino en el rol de victimario y al esposo como víctima tan inconsciente como indefensa.

El caso estaba prácticamente resuelto y con pruebas fuertes.

Casi de inmediato sucedería la pandemia, que puso al mundo entero en pausa, incluso a gran parte de la Justicia. El podólogo siguió viviendo en Buenos Aires y el caso, en punto muerto.

Pasó el tiempo y el mundo volvió a la normalidad. Sin embargo, el único sospechoso estaba inencontrable. Pero no para siempre.

El podólogo preso por asesinato del esposo cayó en 2023

En Mendoza, el caso del podólogo preso en Buenos Aires por el crimen por envenenamiento del esposo chileno se conoció durante las vacaciones de invierno de 2023.

Para entonces, casi tres años y medio después de la muerte de Guzmán Jaque, los diarios y radios porteños daban cuenta de que el podólogo mendocino había sido detenido en la Cuarta Sección de Ciudad el 18 de julio, durante un operativo a cargo de preventores de la Municipalidad de Mendoza, a instancias de la Policía de Mendoza y por pedido de la Justicia de Capital Federal.

Bs As podólogo detenido.jpg El podólogo fue detenido en Mendoza y llevado a Buenos Aires. En la cárcel de Ezeiza espera ser juzgado por el crimen por envenenamiento del esposo chileno.

Atrás habían quedado estériles allanamientos en un consultorio de Berjeli en Recoleta y una prohibición para él de salir del país.

El buscado estaba acá, en Mendoza, en la zona donde vivió desde chico y durante la adolescencia -con la madre y demás parientes- hasta que en la adultez decidió hacer una vida nueva en Buenos Aires.

Homicidio agravado por el vínculo, la alevosía, el uso de veneno y la codicia

Llevado ante la la Justicia, Guillermo Berjeli fue notificado de la imputación en su contra y fue llevado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple la etapa de prisión preventiva.

Está acusado del delito de homicidio agravado por cuatro circunstancias que lo ponen frente al peor escenario posible: la condena a prisión perpetua.

El fiscal Recchini dijo al portal de noticias fiscales.gob.ar que Berjeli irá a juicio acusado por el delito de homicidio agravado por:

1) El vínculo marital que tenía con la víctima fatal.

2) Haber sido un asesinato cometido con alevosía -la víctima estaba indefensa y no podía reaccionar-.

3) El suministro de veneno -metales pesados, como el metanol o el etilenglicol (líquido refrigerante para motores, que desaparece sin dejar rastros en la sangre)

4) Codicia.

Este último agravante refiere directamente, según el fiscal, a la motivación que impulsó al podólogo mendocino a matar por envenenamiento al esposo chileno: quedarse con los bienes a nombre de la víctima. Técnicamente, un móvil económico.

Embed - Crimen del podólogo: el video que probaría cómo el marido lo envenenó en la clínica

El mendocino cobró un seguro de vida y estaba por heredar bienes en Chile

Al respecto, detalló que el mendocino logró cobrar un seguro de vida por casi $70.000 que fueron depositados por MetLife en su cuenta bancaria el 2 de abril de 2020.

Y advirtió que había otros bienes que podrían haber estado en la mira del mendocino, invocando su condición de heredero del fallecido: un departamento en Santiago de Chile y fondos de inversión valuados en un total aproximado de U$S300.000.

Nada de este patrimonio de Guzmán Jaque pasó a manos del esposo mendocino quien, según los deudos del fallecido, preparaba un reclamo judicial en Chile como heredero, haciendo valer que se había casado legalmente en Argentina con el fallecido, según la ley de matrimonio igualitario, normativa que por entonces no estaba vigente en aquel país.

Para el fiscal, el podólogo envenenó al esposo manipulando el suero 13 veces en 10 días

Las imágenes captadas por el sistema de videoseguridad instalado en el sanatorio Anchorena, explicó el fiscal, demuestran que el mendocino Berjeli manipuló al menos 13 veces en 10 días -entre el 2 de enero de 2020 y el 11 de enero de ese año, cuando sucedió la muerte- los sueros que el personal sanitario le suministraba a un Guzmán Jaque inconsciente.

Dijo el magistrado a fiscales.gob.ar "Berjeli dio muerte a su marido Guzmán Jaque mediante el suministro de sustancias tóxicas, que no se pudieron determinar con certeza, pero presumiblemente alcoholes pesados, particularmente, metanol y/o etilengliclol, lo que ocasionó el deterioro en su salud hasta provocarle la muerte por insuficiencia respiratoria no clasificada en bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda e infección a punto de partida no especificado”.

"Sustancias nocivas para la salud"

El fiscal investigador agregó: "El imputado manipuló e intercambió los sueros que poseían la medicación que la víctima necesitaba, por otros que había llevado él con sustancias nocivas para su salud que terminaron provocándole la muerte. Previo a ello, el imputado, para actuar sobre seguro sin que nadie se interpusiera y así lograr con éxito su objetivo, corroboraba que no hubiere ninguna persona observando y que la víctima, en razón de su estado de inconsciencia, tampoco pudiera impedir su accionar”.

Declaraciones testimoniales de personal médico abrieron esta pista y fueron clave para que el fiscal cerrara la hipótesis criminal atribuida al mendocino.

El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 5 de la Capital Federal entre marzo, abril y mayo de este año. Los jueces designados son Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat.

El espanto que revelaron las cámaras del sanatorio



La Justicia basó gran parte de la acusación fiscal contra el podólogo mendocino en las imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran junto a la cama del esposo enfermo.

El detalle de los días y horarios que se publican a continuación son parte de la elevación a juicio del expediente criminal.