"Uno de nuestros amigos había ido a su casa y le avisó al padre, y cuando vieron que venía con el perro se asustaron y se fueron. De ahí nos fuimos todos juntos a la casa él y después fue a hacer la denuncia. En el barrio La Estanzuela detuvieron a algunos chicos y otros escaparon a las corridas", detalló el chico.

Uno de los que capturaron tenía un cuchillo de cocina, con el que había amenazado al joven de 14 años, y a otro le secuestraron una navaja. Pero en lunes en la tarde ya fueron liberados.

Carina, madre de estos dos hermanos, dijo que habló con el Comisario de la zona y le reclamó que la situación podría haber sido peor: "Yo hoy podría estar velando a mi hijo o podría estar internado apuñalado, mientras anoche el otro -el agresor- durmió en su casa tranquilo y hoy salía a hacer lo mismo".

La mujer aseguró que la respuesta que tuvo fue desalentadora: "Me dijo que estos chicos salen así a la calle porque saben que la Policía no les pueden hacer nada, pero yo hoy podría estar llorando y el otro podría estar matando".

Al parecer, se trata de personas que viven en el barrio La Estanzuela, en el Bicentenario y el Eva Perón, que están del otro lado del Corredor del Oeste, pero que cruzan el puente y las últimas semanas el barrio Fuchs se convirtió en tierra de nadie.

"Pedimos que pongan controles en el puente del Corredor del Oeste. Nuestros hijos ya entraron en la adolescencia y no pueden disfrutar de la plaza tranquilos. A mí la política no me importa, me importa la vida de mis hijos y la inseguridad. No puede ser que no podamos salir a la calle porque te roban o te matan. O te tenés que conformar con que no te maten a un hijo", insistió Carina.

Y agregó: "Esto es tierra de nadie. Cruzan el puente, como no hay policías y la Municipalidad está desaparecida, cero control, vienen a robar porque saben que nadie les hace nada. Acá cortás una rama o sacas un escombro y caen los municipales, y te ponen una multa carísima. Pero atacan a los chicos en la plaza y no pasa nada".

Relató otros hechos de inseguridad que ocurrieron en las últimas semanas, pero sostuvo que "la Policía les dice que mejor no hagan la denuncia porque como los conocen pueden tomar represalias".

"Nuestros hijos no están acostumbrados a estas situaciones. Te dicen que se van a la plaza y sabés que están ahí, y vienen estos tipos con ausencia total del Estado y te los pueden matar", expresó indignada, y dijo: "Sino aparece la seguridad o resguardo para los chicos vamos a ir a cortar el Corredor del Oeste".

Además, aseguró que viven una pesadilla todas las noches con picadas que corren hasta altas horas de la madrugada: Son por lago hermoso, entre el puente del Corredor del Oeste hasta Joaquín B. González".