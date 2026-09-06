Uspallata: una estufa mal colocada desató un incendio que destruyó la mitad de una vivienda

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Ejército de los Andes Norte del valle de Uspallata, movilizando un intenso operativo de emergencia.

El origen de las llamas y los daños

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó cuando el propietario de la vivienda encendió una estufa garrafera a escasa distancia de unas cortinas. Las llamas alcanzaron rápidamente la tela y, pese a los intentos desesperados de los ocupantes por sofocar el fuego, la propagación cobró fuerza hasta ganar la estructura del techo.