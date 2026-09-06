Un importante incendio provocó pérdidas de consideración en un inmueble del departamento de Las Heras durante las últimas horas.
Uspallata: una estufa mal colocada desató un incendio que destruyó la mitad de una vivienda
Una estufa encendida cerca de la cortina desató las llamas que tomaron un techo en Uspallata. Pese a los severos daños, no se registraron víctimas
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Ejército de los Andes Norte del valle de Uspallata, movilizando un intenso operativo de emergencia.
El origen de las llamas y los daños
Según las primeras informaciones, el fuego comenzó cuando el propietario de la vivienda encendió una estufa garrafera a escasa distancia de unas cortinas. Las llamas alcanzaron rápidamente la tela y, pese a los intentos desesperados de los ocupantes por sofocar el fuego, la propagación cobró fuerza hasta ganar la estructura del techo.
Afortunadamente, no se lamentaron víctimas ni heridos durante la contingencia.
Operativo conjunto para sofocar el siniestro
La gravedad de la situación requirió una rápida respuesta coordinada en la zona cordillerana.
En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios de Uspallata.
Para lograr controlar las llamas y evitar que afectaran a casas colindantes, se sumó una autobomba de Gendarmería Nacional y un camión cisterna de Vialidad Provincial como apoyo hídrico. El reporte confirmó que el fuego provocó pérdidas totales en un 50% de la propiedad.
En pocas palabras
- Incendio en Las Heras: un fuego iniciado por una estufa garrafera afectó una vivienda en Uspallata.
- Sin heridos: afortunadamente, no se registraron víctimas ni lesionados en el siniestro.
- Pérdidas totales: el 50% de la propiedad resultó destruido, requiriendo un operativo de emergencia.