Una quema ilegal de residuos se salió de control y desató un incendio en el barrio La Favorita

El personal desplegó líneas de ataque hídrico para controlar el fuego, el cual afectaba a un predio utilizado para el acopio irresponsable de basura, grandes troncos de madera y cubiertas fuera de uso, elementos altamente combustibles que dificultaron las tareas iniciales.

Bomberos del Cuartel Central, Capital y Las Heras trabajaron en conjunto para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse.

Quema ilegal y contención del fuego

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el sitio, el siniestro se habría originado de manera intencional a raíz de una quema ilegal de residuos que se salió de control.

Gracias al rápido accionar de las dotaciones, los bomberos lograron evitar la propagación hacia zonas habitadas y declararon el incendio como circunscripto, permaneciendo en el lugar realizando tareas de enfriamiento para sofocar por completo las brasas.