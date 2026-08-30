Un importante operativo de emergencia debió desplegarse en el oeste de la Ciudad de Mendoza tras declararse un incendio en una zona de descampado. El hecho generó alarma entre los vecinos del sector debido a la densa columna de humo provocada por los materiales que comenzaron a arder.
Una quema ilegal de residuos se salió de control y desató un incendio en el barrio La Favorita
Bomberos del Cuartel Central, Capital y Las Heras trabajaron frente al barrio Alto Mendoza. Evitaron la propagación y el fuego fue circunscripto.
El foco se registró en el barrio La Favorita, justo enfrente del barrio Alto Mendoza. Tras los llamados de alerta, se activó de inmediato el protocolo de respuesta ante este tipo de siniestros en la vía pública.
Intenso trabajo de tres dotaciones
Dada la magnitud de las llamas y el riesgo de que el viento facilitara su avance, en la escena debieron intervenir en conjunto Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Capital y Bomberos Voluntarios de Las Heras.
El personal desplegó líneas de ataque hídrico para controlar el fuego, el cual afectaba a un predio utilizado para el acopio irresponsable de basura, grandes troncos de madera y cubiertas fuera de uso, elementos altamente combustibles que dificultaron las tareas iniciales.
Quema ilegal y contención del fuego
De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el sitio, el siniestro se habría originado de manera intencional a raíz de una quema ilegal de residuos que se salió de control.
Gracias al rápido accionar de las dotaciones, los bomberos lograron evitar la propagación hacia zonas habitadas y declararon el incendio como circunscripto, permaneciendo en el lugar realizando tareas de enfriamiento para sofocar por completo las brasas.
En pocas palabras
- Bomberos actuaron: tres dotaciones trabajaron para controlar un incendio en una zona de descampado.
- Origen del fuego: se investiga una quema ilegal de residuos que se descontroló.
- Resultado: se evitó la propagación a zonas habitadas y el fuego fue circunscripto.