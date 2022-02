Una policía fue asesinada dentro de una subcomisaría de Guaymallén y su pareja se entregó

imagen.png Nidia Angulo era Auxiliar y se desempeñaba en la Subcomisaría El Sauce, en Guaymallén.

El caso armó un gran revuelo dentro de la fuerza. En un primer momento se creyó que había sido un suicidio, especialmente por cómo fue encontrada Angulo. Pero con el correr de los minutos el panorama cambió y pasó a ser investigado como homicidio.

La actual pareja de Nidia Angulo, quien es policía, se puso a disposición de la Justicia. Además, capturaron a la ex novia de este efectivo, quien también trabaja en la fuerza, y al papá de los hijos de la víctima.

Al parecer, había varios problemas con la ex novia de la actual pareja de Angulo, ya no quería que esa relación continuara. Por otro lado, el papá de los hijos de la víctima, quien no es policía, tenía una relación muy tensa con la uniformada.

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello indicó que estas tres personas quedaron detenidas para preservar pruebas, ya que se disparó un arma de fuego y deben examinarlos para determinar si tienen o no rastros de pólvora.

También les secuestraron sus celulares, para ver si hubo mensajes o llamadas de alguna de las partes con la víctima. Además, se pueden triangular las antenas de telefonía celular para determinar dónde estuvieron en el horario en el que ocurrió el crimen.

Los hechos

La mujer estaba en la dependencia policial con otros dos efectivos. Según trascendidos, Angulo les dijo que se iba a acostar un rato mientras ellos salían al patrullaje de rutina. La policía estaba sola en el lugar.

Cuando los efectivos terminaron el patrullaje y regresaron a la Subcomisaría El Sauce, pasadas las 7, uno de ellos fue a despertarla. La llamó un par de veces, pero no tener respuesta. El efectivo se acercó a ella, la movió para despertarla y vio sangre sobre la almohada. La Auxiliar tenía un tiro en la cabeza.

Sin perder tiempo, los dos policías subieron a Angulo al móvil y la llevaron inmediatamente a un hospital, donde los médicos constataron que estaba muerta.

Sus compañeros creyeron que se había quitado la vida, pero cuando se hicieron las primeras inspecciones, los investigadores se dieron cuenta que no estaba el arma reglamentaria ni el celular de la víctima.

Además, todo indica que el proyectil que atrravesó la cabeza de Angulo salió de su propia arma. La 9 mm. de la efectivo no estaba en la escena del crimen como tampoco en las inmediaciones. Lo mismo ocurrió con su celular, el cual no fue encontrado.

Personal de la División de Delitos Tecnológicos trata de rastrear el celular de la víctima para encontrarlo y determinar las últimas comunicaciones que tuvo y si estas dan algún indicio de qué pudo haber pasado.