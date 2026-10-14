Una adolescente vivió la peor de sus pesadillas en un gimnasio

La Justicia de Salta dictó la prisión preventiva contra el acusado

El rapto cerca de Gimnasia y Tiro y el ataque en el gimnasio

La reconstrucción judicial determinó que el violento episodio se produjo a fines de agosto de 2026. La víctima conocía al agresor de vista desde hacía algunos meses, tras haber coincidido previamente en una parada de colectivos:

La interceptación: Cuando la joven caminaba en las inmediaciones del Club Gimnasia y Tiro , el hombre la abordó por sorpresa, la sujetó del brazo y la forzó a subir a su automóvil.

Cuando la joven caminaba en las inmediaciones del , el hombre la abordó por sorpresa, la sujetó del brazo y la forzó a subir a su automóvil. El traslado: El acusado la condujo en el vehículo hasta un gimnasio situado en el cruce de las calles San Luis y Cornejo .

El acusado la condujo en el vehículo hasta un gimnasio situado en el cruce de las . El abuso: Una vez en el lugar, la encerró en una habitación del establecimiento deportivo y, pese a la desesperada resistencia y los intentos de la víctima por pedir auxilio, consumó dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

Una vez en el lugar, la encerró en una habitación del establecimiento deportivo y, pese a la desesperada resistencia y los intentos de la víctima por pedir auxilio, consumó dos hechos de abuso sexual con acceso carnal. Amenazas para silenciarla: Antes de permitirle retirarse del predio, el agresor intimidó a la menor manifestándole que poseía supuestos vínculos e influencias con miembros de la Policía para evitar que presentara una denuncia penal.

La zona en la que se encontraría el gimnasio en donde fue atacada la joven.

Testimonio en Cámara Gesell y captura en el acceso a la ciudad

La causa penal se inició tras la denuncia formulada por el padre de la joven en la Comisaría 3 de Tres Cerritos. De inmediato, tomó intervención la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3 (UDIS 3), donde la auxiliar fiscal Celeste Morales actuó bajo directivas de la fiscal penal interina María Luján Sodero Calvet.

El relato testimonial de la adolescente, brindado a través del dispositivo de Cámara Gesell, se convirtió en una pieza clave para ordenar la detención. En paralelo, los médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron a cabo el correspondiente examen médico legal sobre la menor e inspeccionaron el gimnasio señalado.

Ante la inminencia de las medidas judiciales, los peritos del CIF desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar y arrestar al sospechoso en el puesto de control de Aunor, justo en el momento en que intentaba escapar y abandonar el territorio salteño.

La pena que podría recibir el acusado

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó formalmente al individuo por los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal en dos oportunidades, en concurso real.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta remarcaron que el material probatorio recabado hasta la fecha permite sostener de manera sólida la materialidad de los hechos denunciados. En cuanto al marco sancionatorio, el delito de rapto contempla una escala penal de 1 a 4 años de prisión, mientras que cada hecho de abuso sexual con acceso carnal estipula condenas que van desde los 6 hasta los 15 años de cárcel.