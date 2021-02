"Gente, les comento que ayer -jueves- intentaron estafarme mediante una supuesta compra que me hacían. Mi idea es alertarlos para que no caigan en dicha estafa", relató Darío Hernández en su muro de Facebook.

Contó: "Tengo publicado un artículo en Marketplace, me contactan, me piden un número de celular y me llaman de un teléfono con característica de Neuquén, pero habla un cordobés (por la tonada), contándome que quiere comprar el artículo para regalárselo a su sobrino que está en Mendoza. Después de pedirme los datos de mi cuenta bancaria por Whatsapp, me manda un par de audios donde me explica que iba al cajero a realizar la transferencia. Me confirma que realizó la transferencia, pero que en ese momento el cajero automático le retiene la tarjeta, me envía una foto del mensaje que le da el cajero para hacer más verídico el "conflicto". Me dice que se comunicó con su banco y que confirman que la transferencia se realizó, pero le retenían la tarjeta porque se había excedido en los consumos... bla bla. Que se van a comunicar de mi banco para confirmar la operación".

La víctima continuó: "Al rato me llaman de un número con característica de Buenos Aires una persona identificándose como personal del banco donde tengo la cuenta, que necesita validar unos datos. Me pide confirmación de mis datos. Datos que los tienen cuando paso mi CBU, claramente, y me dicen que hay una transferencia pendiente de acreditación por tal monto (valor de la operación) y que si la deseo aceptar. Para ello solo les resta validar un último dato, me envían un SMS a mi celular con un código y me lo solicitan. El SMS llega como un mensaje más del banco y especifica claramente que el código enviado no puede ser solicitado nunca por personal del banco, claramente no lo hice y la persona insistió en que si no lo hacía la cuenta se iba a bloquear y tenía que concurrir a la sucursal".

"En fin...la estafa funciona así, intentan cambiar la contraseña de acceso a tu cuenta, mediante un SMS que llega a tu celular, si se los das, le entregaste tu cuenta bancaria para que accedan y hagan lo que quieran", detalló Darío.

"Parece raro que alguien pueda caer en esto, pero les aseguro que en el momento presentan una situación de aparente conflicto que por un instante suena creíble y con el apuro cuando te dicen que te va a llegar un código de 4 dígitos a tu celular, tu atención está puesta en ese código y en general no lees el mensaje que te dice que no lo reveles dicho código. Espero que estén atentos y no caigan en esta estafa, el pensar que lo pueden hacer con adultos mayores que encima tiene poco manejo de la tecnología me pone sumamente mal", terminó la víctima que casi cae en este tipo de estafa.

A pesar del alerta que hizo para que otras personas estén atentas, en pocos minutos la publicación se llenó de comentarios de personas que les pasó una situación similar y otros que lamentablemente cayeron en el engaño y les vaciaron sus cuentas.