Un subcomisario alcoholizado atropelló y mató a una pareja

Según surge de la declaración de testigos que presenciaron los hechos, al momento del accidente, Rivero se encontraba con otra persona, también alcoholizada. Los efectivos que concurrieron al lugar de los hechos realizaron una prueba de alcoholemia a Rivero, la cual arrojó resultado positivo de 0.78 alcohol en sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0.50.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como Matías Lescano, quien murió en el lugar, y Yesica Cejas, quien fue trasladada en estado crítico al hospital local y falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Una pareja de amigos de las víctimas, Carolina y Federico, que viajaban más adelante en otra moto y lograron esquivar el auto subiéndose a la vereda, relataron a los medios cómo sucedieron los hechos.

Según Federico, el auto venía haciendo zigzag, pasando de un carril al otro de la avenida Bosques, a alta velocidad. Según surge de su relato, ellos pudieron esquivar el auto que venía en contramano porque se desviaron hacia el costado derecho de la avenida para pasar la loma de burro y pudieron acelerar a tiempo, pero Matías no pudo reaccionar y fue embestido por el vehículo.

Vanesa, madre del joven que fue víctima del choque, reclamó ante los medios de prensa que “la jueza cumpla con la ley” para mantener detenido al subcomisario, y pidió “que se haga justicia por Matías y por Yesica, porque eran dos chicos con toda una vida por delante”.

Asimismo, la mujer expresó que va a hacer “hasta lo imposible para que el tipo no salga, por más que sea comisario o subcomisario”. Según relatan los testigos, Rivero intentó ocultar un chaleco que se encontraba en el interior del automóvil para no ser identificado como un agente de las fuerzas de seguridad.

"Este tipo nos arruinó, me arrancó el alma”, y “yo a mi hijo no lo voy a recuperar pero este tipo no va a matar a más nadie”, dijo la madre de la víctima. Por su parte, Miguel, el papá de Matías, también reclamó que se haga justicia y "que pague este hombre por lo que cometió". A su vez, aseguró que Rivero cometió un delito desde el momento en que subió a un auto estando alcoholizado y que “subió a matar a cualquiera, no solamente a Matías”.

Fuentes judiciales aseguraron que Rivero fue trasladado este mediodía a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Florencio Varela, a cargo de Roxana Giménez, ante quien se negó a declarar, acusado del delito de “doble homicidio culposo agravado por culpa temeraria y por tratarse de más de una víctima fatal”.