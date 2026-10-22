Un prestamista amenazó a una familia y le dieron 45 días de prisión

La audiencia se realizó el miércoles ante la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia. La auxiliar de fiscal Lucía Ruiz solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, aunque el juez resolvió imponer una medida menos gravosa para el chofer de la aplicación.

Según la acusación, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el principal imputado, junto con otras dos personas, habría otorgado un préstamo informal de $6 millones a una pareja que necesitaba el dinero para sostener un negocio familiar.

La investigación sostiene que el acuerdo contemplaba intereses desproporcionados y que, posteriormente, los acusados iniciaron un esquema de intimidación mediante llamadas y mensajes amenazantes para exigir el pago.

Como consecuencia de esas presiones, las víctimas habrían entregado alrededor de $16 millones en efectivo y transferencias, además de una motocicleta cuya transferencia les habrían exigido formalizar mediante un formulario 08 y un teléfono celular iPhone 14 Pro.

Uno de los episodios investigados ocurrió el lunes 12 de octubre, cerca de las 22.55, en una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 2000, en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la acusación fiscal, el principal imputado llegó al domicilio junto a otro hombre, donde se encontraba una de las víctimas con su hijo menor de edad y un empleado. Posteriormente, arribó el chofer de una aplicación de viajes en un Chevrolet Prisma blanco, acompañado por otro de los presuntos involucrados.

La Fiscalía sostiene que los acusados recurrieron a la violencia física y a amenazas con un arma de fuego para exigir nuevos pagos vinculados con el préstamo.

Cómo fueron las amenazas del prestamista a la familia

Durante la audiencia, Ruiz sostuvo que existió un esquema de cobro extorsivo en el que algunos de los involucrados amenazaban a la familia, mientras otro ponía a disposición el vehículo utilizado para trasladarse.

La representante del Ministerio Fiscal también señaló que el hombre de 34 años cuenta con otra causa en trámite en el sistema conclusional, cuyo debate está previsto para abril de 2027.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados en los hechos denunciados.