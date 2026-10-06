Un niño de 10 años cayó a un canal de riego en Junín y pidieron ayuda a los bomberos

Según las primeras informaciones, el menor se encontraba bañándose junto a su padre cuando cayó al cauce. Personal de Bomberos trabaja en el lugar y solicitaron buzos del Cuartel Central para sumarse al operativo de búsqueda.

Según manifestó el padre del menor, ambos salieron momentáneamente del agua y, mientras se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el chico quedó solo. Al regresar, no logró encontrarlo, por lose presume que podría haber entrado de nuevo al cauce y ser arrastrado por la corriente.