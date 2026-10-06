Un niño de 10 años cayó este martes por la tarde al canal Barriales, se trata del canal matriz, que va desde Junín a San Martín. El hecho sucedió en la zona de Ruta 60 y Corvalán.
Un niño de 10 años cayó a un canal de riego en Junín y pidieron ayuda a los bomberos
Ocurrió en el canal Barriales. Aparentemente se estaba bañando junto a su padre cuando se perdió de la vista del adulto.
Según las primeras informaciones, el menor se encontraba bañándose junto a su padre cuando cayó al cauce. Personal de Bomberos trabaja en el lugar y solicitaron buzos del Cuartel Central para sumarse al operativo de búsqueda.
Según manifestó el padre del menor, ambos salieron momentáneamente del agua y, mientras se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el chico quedó solo. Al regresar, no logró encontrarlo, por lose presume que podría haber entrado de nuevo al cauce y ser arrastrado por la corriente.
Trabajan con helicópteros y drones en la búsqueda del niño
Cerca de las 19.30 de este martes, se encontraban trabajando en la búsqueda el Halcón 2, el personal de canes, drones, Policía Rural, La UID, Policía Vial y bomberos. Cortaron el cauce de agua pero el resultado aún es negativo y el niño no ha sido encontrado.