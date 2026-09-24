Un adolescente de 13 años está internado en delicado estado de salud luego de ser atropellado en el Acceso Este. El episodio ocurrió en las últimas horas del miércoles luego de un robo en Guaymallén.
Un menor de 13 años está grave tras ser atropellado luego de un robo
El robo a un repartidor derivó en una persecución que terminó con el adolescente de 13 años impactado por un auto
Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, cerca de las 22.30 del miércoles ingresó un llamado al 911 informando que un chico de 13 años había sido atropellado por un auto Peugeot 408, conducido por un hombre de 61 años.
El adolescente fue impactado cuando intentaba cruzar el Acceso Este a la altura del Mendoza Plaza Shopping. Sufrió politraumatismos graves y quedó internado en el hospital Notti.
El robo anterior al accidente
La primera reconstrucción policial, según manifestaron testigos, es que el adolescente habría robado a un repartidor que estaba trabajando por esa zona de Guaymallén.
El presunto autor del robo intentó escapar subiendo a un colectivo pero otros motociclista de aplicaciones de deliverys interceptaron el micro y lo obligaron a bajar. En ese momento fue que el supuesto ladrón intentó cruzar corriendo el Acceso Este y fue atropellado por el vehículo que no puedo esquivarlo.
En pocas palabras
- Adolescente grave: un menor de 13 años está internado tras ser atropellado en el Acceso Este.
- Persecución post-robo: el hecho ocurrió luego de que el joven presuntamente asaltara a un repartidor.
- Circunstancias del accidente: intentaba cruzar la avenida cuando fue impactado por un auto.