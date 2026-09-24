Un menor de 13 años está grave tras ser atropellado luego de un robo

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, cerca de las 22.30 del miércoles ingresó un llamado al 911 informando que un chico de 13 años había sido atropellado por un auto Peugeot 408, conducido por un hombre de 61 años.

El adolescente fue impactado cuando intentaba cruzar el Acceso Este a la altura del Mendoza Plaza Shopping. Sufrió politraumatismos graves y quedó internado en el hospital Notti.