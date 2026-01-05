Un hallazgo macabro en Mar del Plata causó preocupación y temor. En la mañana del sábado, dentro de un volquete que se encontraba ubicado frente al exclusivo Golf de Playa Grande, una zona de alto tránsito turístico y residencial, se encontró un cráneo humano. El descubrimiento generó estupor entre los peatones que circulaban por el lugar.
Un extraño hallazgo en Mar del Plata provocó temor en la ciudad balnearia
Un descubrimiento macabro frente a un exclusivo club de golf creó preocupación en Mar del Plata durante el fin de semana
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Alem al 4900, cuando un vecino detectó el resto óseo entre escombros y basura de obra. Tras el aviso al 911, efectivos del Comando de Patrullas acordonaron la zona a la espera de la Policía Científica.
Hallazgo del cráneo en Mar del Plata: cuál es la hipótesis
La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, tiene claro varios puntos:
En primer lugar, no hay indicios que relacionen al cráneo con un hecho criminal ocurrido recientemente.
Además, los peritos notaron que el cráneo presenta algunos signos de haber sido tratado de manera química, por lo que podría ser material de estudio que ha sido descartado o robado.
No obstante, se están esperando los resultados definitivos del cuerpo forense, para así poder determinar el origen del cráneo y rechazar cualquier posibilidad que sea incorrecta.
¿Qué se debe hacer ante el hallazgo de restos óseos en la vía pública?
Ante la aparición de restos óseos, es fundamental no tocar ni mover nada para no alterar la escena ni contaminar posibles pruebas. Se debe llamar inmediatamente al 911 o a la autoridad policial local. Aunque parezcan antiguos o de estudio, la justicia debe intervenir siempre para determinar su origen, data de muerte y descartar la comisión de un delito.