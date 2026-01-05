Un extraño hallazgo en Mar del Plata provocó temor en la ciudad balnearia

En primer lugar, no hay indicios que relacionen al cráneo con un hecho criminal ocurrido recientemente.

Además, los peritos notaron que el cráneo presenta algunos signos de haber sido tratado de manera química, por lo que podría ser material de estudio que ha sido descartado o robado.

No obstante, se están esperando los resultados definitivos del cuerpo forense, para así poder determinar el origen del cráneo y rechazar cualquier posibilidad que sea incorrecta.

¿Qué se debe hacer ante el hallazgo de restos óseos en la vía pública?

Ante la aparición de restos óseos, es fundamental no tocar ni mover nada para no alterar la escena ni contaminar posibles pruebas. Se debe llamar inmediatamente al 911 o a la autoridad policial local. Aunque parezcan antiguos o de estudio, la justicia debe intervenir siempre para determinar su origen, data de muerte y descartar la comisión de un delito.