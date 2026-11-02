Un esqueleto con los pies atados y una bolsa en la cabeza: el hallazgo en una vieja estación de servicio

Al extraer la estructura ósea, los peritos forenses constataron indicios concluyentes de un homicidio planificado:

Maniatado: El cuerpo presentaba las manos dispuestas sobre el pecho y los pies atados con ligaduras firmes .

El cuerpo presentaba las manos dispuestas sobre el pecho y los . Cabeza cubierta: La zona del cráneo estaba envuelta por una bolsa de plástico sujeta en el cuello , cubierta además por los restos degradados de una campera oscura.

La zona del cráneo estaba envuelta por una , cubierta además por los restos degradados de una campera oscura. Elementos clave para la identificación: Los peritos hallaron una dentadura postiza completa y constataron que la víctima llevaba puestos un par de borcegos de trabajo, piezas que serán determinantes para cotejar fichas odontológicas y prendas con denuncias de personas desaparecidas.

Autopsia en Viedma y la sombra de viejas desapariciones

Por disposición de la fiscalía interviniente, personal de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande colaboró en la extracción y embalaje de las piezas óseas, las cuales fueron trasladadas hacia la Morgue Judicial de la ciudad de Viedma.

En la sede forense de la capital provincial se llevará a cabo la autopsia integral, estudios antropológicos y extracciones de ADN. El objetivo primario radica en determinar el sexo de la víctima, la causa traumática del deceso, su perfil genético y la data aproximada de muerte. Si bien las primeras estimaciones judiciales señalan que se trataría de un entierro clandestino de larga data, aún se desconoce con exactitud cuántos años llevaba el cadáver oculto bajo la capa de hormigón.

El macabro episodio desató un fuerte impacto entre los vecinos de la comunidad de Sierra Grande, donde comenzaron a circular versiones que vinculan el cuerpo con expedientes por averiguación de paradero no resueltos de la última década en la región. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que hasta el momento no hay ninguna hipótesis confirmada y que se aguardará el informe de los peritos antes de emitir conclusiones oficiales sobre la identidad de la víctima.