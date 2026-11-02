Una cuadrilla de albañiles que realizaba labores de remodelación en un predio en desuso sobre la Ruta Nacional 3 se topó con una escena espeluznante que conmociona a la provincia de Río Negro. Mientras removían escombros en las instalaciones de una antigua estación de servicio abandonada en la localidad de Sierra Grande, los obreros descubrieron un esqueleto humano enterrado bajo el cemento. Las condiciones en las que yacían los restos encendieron de inmediato las alarmas judiciales ante la presunción de una muerte violenta ejecutada de forma clandestina.
Un esqueleto con los pies atados y una bolsa en la cabeza: el hallazgo en una vieja estación de servicio
Unos obreros que estaban realizando unos trabajos en una estación de servicio abandonada encontraron un esqueleto que presentaba los pies atados
El predio donde se produjo el hallazgo se ubica en el acceso sur de la localidad rionegrina, a escasos metros del Estadio Municipal de Fútbol. Se trata de una estación de servicio abandonada. De acuerdo con los primeros reportes policiales, uno de los operarios observó una anomalía en el suelo: una elevación en el piso de hormigón que simulaba la forma de una fosa o tumba precaria. Al picar la superficie para emparejar el terreno, los trabajadores confirmaron la presencia de restos óseos y dieron aviso inmediato al 911.
Maniatado, con la cabeza cubierta y borcegos: los detalles del crimen
Efectivos de la Comisaría 13 de Sierra Grande acordonaron el lugar para resguardar la escena e impedir cualquier alteración del terreno. Poco después, peritos del Gabinete de Criminalística de Sierra Grande y de San Antonio Oeste iniciaron la exhumación técnica supervisada directamente por la fiscal Maricel Viotti Zilli.
Al extraer la estructura ósea, los peritos forenses constataron indicios concluyentes de un homicidio planificado:
- Maniatado: El cuerpo presentaba las manos dispuestas sobre el pecho y los pies atados con ligaduras firmes.
- Cabeza cubierta: La zona del cráneo estaba envuelta por una bolsa de plástico sujeta en el cuello, cubierta además por los restos degradados de una campera oscura.
- Elementos clave para la identificación: Los peritos hallaron una dentadura postiza completa y constataron que la víctima llevaba puestos un par de borcegos de trabajo, piezas que serán determinantes para cotejar fichas odontológicas y prendas con denuncias de personas desaparecidas.
Autopsia en Viedma y la sombra de viejas desapariciones
Por disposición de la fiscalía interviniente, personal de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande colaboró en la extracción y embalaje de las piezas óseas, las cuales fueron trasladadas hacia la Morgue Judicial de la ciudad de Viedma.
En la sede forense de la capital provincial se llevará a cabo la autopsia integral, estudios antropológicos y extracciones de ADN. El objetivo primario radica en determinar el sexo de la víctima, la causa traumática del deceso, su perfil genético y la data aproximada de muerte. Si bien las primeras estimaciones judiciales señalan que se trataría de un entierro clandestino de larga data, aún se desconoce con exactitud cuántos años llevaba el cadáver oculto bajo la capa de hormigón.
El macabro episodio desató un fuerte impacto entre los vecinos de la comunidad de Sierra Grande, donde comenzaron a circular versiones que vinculan el cuerpo con expedientes por averiguación de paradero no resueltos de la última década en la región. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que hasta el momento no hay ninguna hipótesis confirmada y que se aguardará el informe de los peritos antes de emitir conclusiones oficiales sobre la identidad de la víctima.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: Descubrieron un esqueleto humano enterrado bajo cemento en una estación de servicio abandonada en Río Negro.
- Indicios de crimen: Los restos estaban maniatados, con la cabeza cubierta por una bolsa y portaban borcegos.
- Investigación en curso: La fiscalía ordenó la autopsia en Viedma para determinar identidad, causa y data de muerte.