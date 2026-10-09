Una nueva víctima fatal tras un accidente vial se registró en las primeras horas de la mañana de este viernes en Las Heras. El choque entre un auto y una moto no tuvo mayores consecuencias a priori, pero uno de los conductores terminó muriendo aparentemente infartado.
Tragedia
Un conductor murió infartado tras chocar contra una moto en un accidente en Las Heras
El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de este viernes en las inmediaciones del Cementerio de Capital
Según la primera información que suministró el Ministerio de Seguridad, el accidente tuvo lugar en la intersección de calles Sáenz Peña y Patricias Mendocinas, en las inmediaciones del Cementerio de Capital.
En esa intersección, una motociclista que iba acompañadas por 2 niñas impactó contra un auto. Afortunadamente no sufrieron heridas de consideración.
Según trascendió, el conductor del auto, mayor de 70 años, se bajó y alcanzó a preguntarles cómo se encontraban. Sin embargo, segundos después se desplomó en el suelo y perdió la vida. Todo parece indicar que sufrió un infarto tras el accidente.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un motociclista murió tras impactar contra un auto en Las Heras.
- Lugar y hora: el siniestro ocurrió en las cercanías del Cementerio de Capital en las primeras horas de este viernes.
- Detalles del impacto: el motociclista colisionó violentamente contra un automóvil en la intersección de Sáenz Peña y Patricias Mendocinas.
Resumen generado por Thinkindot AI