Un conductor murió infartado tras chocar contra una moto en un accidente en Las Heras

Según la primera información que suministró el Ministerio de Seguridad, el accidente tuvo lugar en la intersección de calles Sáenz Peña y Patricias Mendocinas, en las inmediaciones del Cementerio de Capital.

En esa intersección, una motociclista que iba acompañadas por 2 niñas impactó contra un auto. Afortunadamente no sufrieron heridas de consideración.