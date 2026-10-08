Tenían una fábrica clandestina de bebidas: las rellenaban con químicos

El modus operandi de la fábrica de bebidas truchas

Los imputados utilizaban botellas de bebidas alcohólicas recuperadas de chatarrerías, las rellenaban con una mezcla de químicos y las etiquetaban de manera profesional para simular whisky, fernet, champagne y otras bebidas de prestigio. El caso salió a la luz en las últimas horas y generó preocupación por el riesgo sanitario que implica el consumo de estas sustancias no controladas.

La investigación permitió identificar el lugar donde funcionaba el centro de producción ilegal. Allí, los efectivos hallaron una fábrica: envases vacíos de marcas reconocidas, insumos químicos destinados a imitar el sabor y el color de las bebidas originales, etiquetas falsas y elementos de envasado.

Los detenidos habrían adquirido las botellas usadas en depósitos de residuos o chatarrerías, las limpiaban superficialmente y las rellenaban con una preparación a base de alcohol de baja calidad mezclado con aditivos químicos. Luego procedían al etiquetado para hacerlas pasar por productos legítimos de alta gama, lo que les permitía comercializarlas a un precio inferior al de mercado y obtener importantes ganancias ilícitas.

Este tipo de operatoria no es nuevo, pero el nivel de organización detectado en La Matanza alerta sobre la sofisticación de algunas bandas dedicadas a la adulteración de alcohol. Las autoridades subrayaron que las bebidas falsificadas carecían de cualquier control sanitario y podían contener sustancias tóxicas potencialmente peligrosas para la salud, como metanol u otros solventes.

El consumo de este tipo de productos ha estado asociado históricamente a casos de intoxicación grave, ceguera e incluso muertes en distintas provincias argentinas. Por esa razón, el operativo no solo apunta a la persecución penal de los responsables, sino también a proteger a los consumidores de bebidas que, sin saberlo, podían adquirir estas botellas en comercios informales o a través de redes de distribución clandestina.