Siguen los cruces tras la denuncia por estafa contra el Mono Navarro Montoya: "Estuvo un año comiendo de arriba"

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Los cruces entre el Mono Navarro Montoya y Santamarina de Tandil

“Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado sin que exista reclamo alguno de las partes”, expresa el escrito que emitió el club de Tandil.

“Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él, una deuda por consumos en dicho lugar”, concluye.

El Mono Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante 7 partidos oficiales. Bajo su conducción, el conjunto tandilense obtuvo 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Tras una campaña irregular, dejó el cargo en abril de 2025.

navarro montoya El Mono Navarro Montoya quedó en el centro de la polémica.

De acuerdo al relato de los propietarios, el Mono Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico comieron durante casi un año en el local sin abonar las consumiciones: “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio.

Los denunciantes afirman contar con tickets firmados por el propio Mono Navarro Montoya, en los que figuran fechas, montos y detalle de los consumos realizados. También sostienen que poseen registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldan la acusación.

El Mono Navarro Montoya dijo sentirse sorprendido por la actitud de los propietarios del restaurante: “Me parece extraña la actitud de los dueños porque tuve una buena relación mientras iba al lugar”.