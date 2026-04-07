Una nueva acusación recibe Carlos Mono Navarro Montoya luego de que el abogado de los dueños del restaurante en el que el ex arquero cometió una estafa millonaria, lo acuse de haberse contactado con sus clientes de mala forma y sin querer abonar la cifra establecida. Además, el club Santamarina de Tandil, donde era director técnico, sacó un comunicado en el que negó cualquier falta de pago.
Siguen los cruces tras la denuncia por estafa contra el Mono Navarro Montoya: "Estuvo un año comiendo de arriba"
Desde el club donde estuvo trabajando salieron a desmentir al Mono Navarro Montoya tras la deuda que reclama el restaurante donde comía cuando era director técnico
Fuentes del caso le informaron que este martes el abogado Ignacio Barrios realizará una denuncia penal y civil contra el Mono Navarro Montoya, no solo por la estafa más de $10 millones en el restaurante de Tandil, sino también porque el ex arquero se contactó con los damnificados sin previo aviso, lo hizo de mala manera y señaló que no tenía voluntad de pago.
Sumado a este nuevo capítulo que envuelve la trama, el Club Santamarina de Tandil, en el que el ex arquero fue director técnico durante varios meses, sacó un comunicado en sus redes sociales luego de que el ex arquero haya señalado que la institución deportiva era la que iba a asumir los gastos.
Los cruces entre el Mono Navarro Montoya y Santamarina de Tandil
“Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado sin que exista reclamo alguno de las partes”, expresa el escrito que emitió el club de Tandil.
“Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él, una deuda por consumos en dicho lugar”, concluye.
El Mono Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante 7 partidos oficiales. Bajo su conducción, el conjunto tandilense obtuvo 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Tras una campaña irregular, dejó el cargo en abril de 2025.
De acuerdo al relato de los propietarios, el Mono Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico comieron durante casi un año en el local sin abonar las consumiciones: “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio.
Los denunciantes afirman contar con tickets firmados por el propio Mono Navarro Montoya, en los que figuran fechas, montos y detalle de los consumos realizados. También sostienen que poseen registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldan la acusación.
El Mono Navarro Montoya dijo sentirse sorprendido por la actitud de los propietarios del restaurante: “Me parece extraña la actitud de los dueños porque tuve una buena relación mientras iba al lugar”.