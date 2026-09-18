Un grave caso de violencia intrafamiliar conmueve a la provincia de Río Negro. Durante la audiencia judicial realizada en la ciudad de Viedma, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron una condena de 20 años de prisión efectiva para un hombre que admitió su responsabilidad en el abuso sexual de cuatro hermanas cuando eran menores de edad.
Se confirmó el horror y la pesadilla que vivieron cuatro hermanas en manos de un hombre
Durante una audiencia judicial, un hombre admitió haberse aprovechado de cuatro hermanas y podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión
El acusado había aceptado formalmente la autoría de los hechos el pasado 28 de abril. Tras la rueda de testigos y pericias, la justicia rionegrina evalúa los atenuantes y agravantes para fijar la sentencia definitiva.
El devastador impacto psicológico en las víctimas
La fiscal Maricel Viotti Zilli y el defensor de menores Juan José Alvarez Costa centraron la acusación en las secuelas profundas que dejó la agresión. Los informes elaborados por el psicólogo forense confirmaron que las cuatro hermanas padecen cuadros de estrés postraumático, trastornos del sueño, pérdida de memoria, taquicardia y temblores recurrentes.
En la audiencia se escucharon fragmentos de las declaraciones brindadas en cámara Gesell, además del desgarrador testimonio del padre de las niñas. Las autoridades judiciales remarcaron que existió una clara asimetría de poder y un abuso de la relación de confianza previa, destacando que la violencia escaló con los años hasta llegar al abuso sexual con acceso carnal en dos de las víctimas.
La postura de la defensa y la resolución del tribunal
Por parte de la defensa, las abogadas Belén Blanchet y Graciela Carriqueo solicitaron la pena mínima de ocho años de prisión. Basaron su pedido en la ausencia de antecedentes penales, la aceptación voluntaria de los hechos y la situación de vulnerabilidad social del imputado, quien abandonó la escolaridad a los 12 años y registra una capacidad intelectual menor a la esperada.
El tribunal conformado por los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi y Marcelo Chironi dará a conocer la condena final en los próximos días.
En pocas palabras
- Abusos confirmados: Hombre admitió haberse aprovechado de cuatro hermanas menores de edad.
- Petición fiscal: Se solicitan 20 años de prisión efectiva para el acusado.
- Secuelas: Las víctimas sufren estrés postraumático, según informes forenses.