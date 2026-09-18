Se confirmó el horror y la pesadilla que vivieron cuatro hermanas en manos de un hombre

En la audiencia se escucharon fragmentos de las declaraciones brindadas en cámara Gesell, además del desgarrador testimonio del padre de las niñas. Las autoridades judiciales remarcaron que existió una clara asimetría de poder y un abuso de la relación de confianza previa, destacando que la violencia escaló con los años hasta llegar al abuso sexual con acceso carnal en dos de las víctimas.

La postura de la defensa y la resolución del tribunal

Por parte de la defensa, las abogadas Belén Blanchet y Graciela Carriqueo solicitaron la pena mínima de ocho años de prisión. Basaron su pedido en la ausencia de antecedentes penales, la aceptación voluntaria de los hechos y la situación de vulnerabilidad social del imputado, quien abandonó la escolaridad a los 12 años y registra una capacidad intelectual menor a la esperada.

El tribunal conformado por los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi y Marcelo Chironi dará a conocer la condena final en los próximos días.