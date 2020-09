Este miércoles su cuerpo fue encontrado enterrado en un descampado en el barrio 2 de Abril de la provincia norteña.

La adolescente Iara salió de su casa en barrio San José, alrededor de las 19 del miércoles, con dirección hacia la colectora de la Ruta Nacional 66. "Dijo que iba a comprar algo y de ahí no apareció", contó Juan José Rueda, padre de Iara al día siguiente de la desaparición. A partir de ese momento no se supo nunca más nada de la adolescente. Tanto la policía del lugar como los familiares de la víctima, comenzaron a buscarla pero no daban con ella.

La distancia entre la casa de la adolescente con el lugar al que se dirigía no son más de cinco cuadras. "Estamos desesperados, anduvimos por todos lados. Anoche con mis amigos realizamos un rastrillaje por el barrio San José, estamos sin dormir", agregó el hombre.

En uno de los terrenos en donde se buscaba a la adolescente este lunes, hallaron tierra removida y los canes habrían señalado la zona. También habrían encontrado prendas de vestir de mujer en las adyacencias. Según dijeron desde el Ministerio de Seguridad, se trabajó en todas las tareas de investigación con las pistas que tiene la policía y la investigación a cargo de la justicia y del fiscal que lleva la causa.