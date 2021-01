Robó, lo liberaron y se burló en Facebook: "Esto es Rosario, papá"

Según reportó la policía a Crónica, el sospechoso arrojó el celular que robó en una acequia por lo que al ser atrapado ya no tenía la evidencia consigo.

El fiscal de Flagrancia en turno, Aníbal Vescovo, decidió no retenerlo porque la víctima no hizo la denuncia y porque no se encontró la prueba del delito.

Pero más allá de que la sola liberación del delincuente causa indignación, después de ello el motochorro publicó en Facebook un agradecimiento a su moto Honda Wave por ayudarlo a escapar.

"Te llamaré De Película, recorriste el centro, la terminal, Oroño y más. Ya me olvidé todas las calles por donde te metiste en contra mano. Gracias a Dios y a esos cuatro que no te agarraron, esto es Rosario, papá", escribió el joven en Facebook.