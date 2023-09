Robledo Puch denunció que dos mujeres quisieron estafarlo para quedarse con su herencia

La denuncia se dio a conocer luego de que el pasado 7 de junio el juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Oscar Quintana, y su secretario Bernardo Hermoda Lozano lo visitaran en la cárcel de Olmos.

"Me quieren matar y estafar. Me quieren hacer lo mismo que a Charles Manson”, expresó Puch y de esta manera se decidió revocar como garante a las dos mujeres y por este motivo no podrá salir de prisión.

Ante esta situación decidió desvincular a su abogado.

Carlos Robledo Puch lleva 51 años en prisión por matar, entre 1971 y 1972, a once personas.

Asimismo, se pudo comprobar que la madre e hija habían visitado en su oportunidad a Ricardo Barreda, el odontólogo cuádruple femicida. Según pudieron confirmar el hombre las echó "porque eran muy densas".

El "Ángel Negro" es el asesino que más tiempo lleva preso en el país. Está detenido desde hace 51 años por matar, entre 1971 y 1972, a once personas.

A sus 71 años, Puch solo busca obtener su "libertad" y ser alojado en un centro de jubilados para cuidar su salud. Esto último se debe a que tiene EPOC, tuvo una neumonía bilateral grave, tiene problemas intestinales y le cuesta ingerir alimentos.

