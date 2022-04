image.png El conductor recibió cuatro apuñaladas a centímetros de la carótida.

Inmediatamente el remisero activó la alarma para dar aviso a la base de trabajo de lo ocurrido y en minutos acudieron al lugar la Policía, junto a una ambulancia y sus compañeros. La víctima manifestó a Radio Nihuil su miedo de subir a su vehículo de trabajo nuevamente. "No me mataron de milagro. No se si me vuelvo a subir al remís para trabajar. Tengo 54 años, no voy a conseguir nada".

Por otro lado, argumentó la inseguridad que actualmente están viviendo los remiseros de ese departamento y la poca respuesta que han tenido por parte del municipio.