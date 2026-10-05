La conmoción por el atroz crimen de una niña de 3 años en Villa La Angostura sumó detalles clave en torno a la figura del principal sospechoso. La Justicia neuquina identificó al imputado como Carlos Arias, un hombre de 36 años sobre quien pesa la acusación de haber atacado a su propia hija con un arma blanca en medio de una agresión contra su pareja.
Quién es el hombre acusado de matar de manera salvaje a su hija de 3 años
El sospechoso, un trabajador rionegrino de 36 años, permanece internado en estado reservado y bajo custodia policial. La fiscalía prepara una imputación por homicidio doblemente calificado
Arias permanece internado en grave estado y bajo estricta custodia policial en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras haberse provocado heridas punzocortantes en el cuello luego del ataque.
Origen, empleo temporal en la cordillera y la visita que terminó en tragedia
De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Carlos Arias es oriundo de Lamarque, una localidad ubicada en la provincia de Río Negro. Por razones laborales, el hombre se encontraba residiendo de forma transitoria en la villa turística neuquina, donde habitaba una vivienda situada sobre la Avenida 7 Lagos.
La reconstrucción policial señaló que el hecho se desarrolló de la siguiente manera:
- Viaje familiar: La pareja de Arias y la pequeña de 3 años —ambas también oriundas de Río Negro— habían viajado a Villa La Angostura para visitarlo en su residencia temporal.
- El momento del crimen: El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 del sábado en el interior del inmueble.
- Mecánica de la agresión: En medio de una discusión y agresión contra la mujer, el sospechoso tomó un arma blanca y arremetió contra la menor, provocándole heridas letales que le causaron el deceso en el lugar.
Estado de salud del imputado, peritajes y la figura de femicidio vinculado
Tras consumar el filicidio, Arias intentó quitarse la vida provocándose cortes en la zona del cuello. Inicialmente fue derivado al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura, pero debido a la gravedad de su cuadro médico debió ser trasladado de urgencia al centro asistencial de San Martín de los Andes, donde su pronóstico continúa siendo reservado.
En cuanto al avance de la causa judicial:
- Audiencia diferida: La Justicia aguardará la evolución médica y estabilización del acusado para llevar adelante la correspondiente audiencia de formulación de cargos.
- Calificación penal: El fiscal Adrián De Lillo prepara una imputación por homicidio doblemente calificado, argumentando la agravante por el vínculo paterno y la figura de femicidio vinculado (cometido con el propósito deliberado de causar un sufrimiento a la persona con la que mantenía una relación de pareja).
- Contención a la madre: La madre de la niña permanece en el hospital de Villa La Angostura recibiendo contención psicológica especializada.
- Diligencias y allanamiento: La fiscalía solicitó autorización judicial para allanar la vivienda con el objetivo de secuestrar el arma empleada, prendas de vestir, teléfonos celulares y elementos de interés, mientras se aguardan los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense.
En pocas palabras
- Imputación: La fiscalía neuquina prepara una imputación por homicidio doblemente calificado contra Carlos Arias.
- Detalles del crimen: El hombre, de 36 años, es sospechoso de haber asesinado a su hija de 3 años en Villa La Angostura.
- Estado del acusado: Carlos Arias permanece internado en grave estado y bajo custodia policial tras provocarse heridas.