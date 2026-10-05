Quién es el hombre acusado de matar de manera salvaje a su hija de 3 años

Arias permanece internado en grave estado y bajo estricta custodia policial en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras haberse provocado heridas punzocortantes en el cuello luego del ataque.

Origen, empleo temporal en la cordillera y la visita que terminó en tragedia

De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Carlos Arias es oriundo de Lamarque, una localidad ubicada en la provincia de Río Negro. Por razones laborales, el hombre se encontraba residiendo de forma transitoria en la villa turística neuquina, donde habitaba una vivienda situada sobre la Avenida 7 Lagos.