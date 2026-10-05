Aberrante crimen: Mató a su hija de 3 años para causar sufrimiento a su pareja

Tanto el agresor como la madre de la niña y la víctima son originarios de la localidad de Lamarque, en la provincia de Río Negro. Según se estableció en las primeras actuaciones, la mujer y la pequeña habían viajado a la cordillera neuquina para visitar al hombre, quien se encontraba residiendo temporalmente en la villa turística.

La discusión, la fuga por la ventana y el brutal ataque

De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por los investigadores de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, el trágico desenlace se desencadenó cuando la mujer le comunicó a su pareja que debían emprender el regreso a Río Negro. La negativa del hombre derivó en un acalorado altercado verbal que rápidamente escaló a agresiones físicas.