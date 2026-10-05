Una niña de 3 años fue asesinada en el interior de una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén, en Villa La Angostura (Neuquén). El principal sospechoso del crimen es el padre de la menor, quien tras cometer el ataque intentó suicidarse y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado crítico y bajo estricta custodia policial.
Aberrante crimen: Mató a su hija de 3 años para causar sufrimiento a su pareja
El agresor atacó a la menor durante una discusión con su pareja y luego intentó quitarse la vida. Permanece internado en grave estado bajo custodia policial mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas
Tanto el agresor como la madre de la niña y la víctima son originarios de la localidad de Lamarque, en la provincia de Río Negro. Según se estableció en las primeras actuaciones, la mujer y la pequeña habían viajado a la cordillera neuquina para visitar al hombre, quien se encontraba residiendo temporalmente en la villa turística.
La discusión, la fuga por la ventana y el brutal ataque
De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por los investigadores de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, el trágico desenlace se desencadenó cuando la mujer le comunicó a su pareja que debían emprender el regreso a Río Negro. La negativa del hombre derivó en un acalorado altercado verbal que rápidamente escaló a agresiones físicas.
Según la reconstrucción policial, los hechos se sucedieron de la siguiente manera:
- Agresión y ataque a la menor: En medio de la disputa, el hombre atacó a su pareja, tomó un cuchillo y agredió de muerte a su propia hija de 3 años.
- Huida de la madre: La mujer logró escapar del inmueble a través de una ventana y recibió la ayuda inmediata de un vecino de la zona, quien dio aviso a las autoridades.
- Autolesión del agresor: Tras el ataque a la niña, el sospechoso se infligió una herida profunda en el cuello con el mismo elemento cortante.
- Atención médica de urgencia: El hombre fue atendido en primera instancia en el Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura y posteriormente derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes debido a la gravedad de su cuadro de salud.
Investigación judicial e imputación por homicidio calificado
La causa quedó bajo la órbita de un equipo fiscal integrado por Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, junto con personal de Criminalística y Policía Forense del Poder Judicial de Neuquén. Los peritos trabajaron en la escena del crimen recolectando evidencias, mientras se ordenó el allanamiento del inmueble en busca del arma homicida, teléfonos celulares y prendas de vestir con rastros hemáticos.
El Ministerio Público Fiscal aguarda la evolución médica del imputado para formalizar la correspondiente audiencia de imputación de cargos. La carátula provisoria en la que se encuadra el expediente es homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja (femicidio vinculado). En simultáneo, el Cuerpo Médico Forense realiza la autopsia de rigor para determinar con precisión las causas del deceso de la menor.
En pocas palabras
- Crimen aberrante: Un hombre mató a su hija de 3 años en Villa La Angostura, Neuquén.
- Detonante: El ataque ocurrió tras una discusión con su pareja, luego intentó suicidarse.
- Estado judicial: El agresor está grave y detenido; la Justicia investiga el femicidio vincular.