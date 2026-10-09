Quién es el ex jugador de Primera que se convirtió en DJ y terminó detenido por narcotráfico

El futbolista devenido en narcotráfico, el segundo desde la izquierda en la fila de abajo.

La investigación contra el ex futbolista

La investigación incluyó más de 500 horas de escuchas telefónicas, filmaciones y tareas de campo. En enero de 2022, Alberto Navarro fue interceptado por la policía mientras circulaba en su auto.

En el vehículo se le secuestraron 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de cristal distribuidos en tubos acrílicos, 3 bolsas con ketamina en polvo violeta, 63 comprimidos de clefedrona, dinero en efectivo, una balanza de precisión y un arma de fuego sin justificación legal. Los allanamientos posteriores permitieron incautar más droga, celulares y otros elementos vinculados a la actividad.

El ex futbolista traficaba MDMA. Imagen ilustrativa.

En marzo de 2024, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El exfutbolista cumplía arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso.

La defensa presentó recursos, pero el 7 de octubre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos por inadmisibles y dejó firmes las condenas.