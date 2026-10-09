Alberto Daniel Navarro, conocido como DJ Betto, es un ex futbolista que brilló en las filas de Aldosivi de Mar del Plata a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Tras colgar los botines, reinventó su carrera y se dedicó a la música electrónica. Pero también al narcotráfico.
Quién es el ex jugador de Primera que se convirtió en DJ y terminó detenido por narcotráfico
Las operaciones narco del ex futbolista se realizaban desde su domicilio, bajo la modalidad de delivery, o directamente en fiestas electrónicas.
Bajo el nombre artístico de DJ Betto, musicalizó boliches, fiestas privadas y eventos nocturnos en la ciudad balnearia, donde se consolidó como una figura conocida del circuito de la noche marplatense.
Sin embargo, su trayectoria dio un giro drástico cuando la Justicia lo vinculó al narcotráfico drogas sintéticas. Entre agosto de 2021 y los primeros meses de 2022, Alberto Navarro fue investigado por vender estupefacientes -principalmente éxtasis (MDMA)- en dosis destinadas al consumidor final. Las operaciones se realizaban desde su domicilio, bajo la modalidad de delivery, o directamente en fiestas electrónicas.
La investigación contra el ex futbolista
La investigación incluyó más de 500 horas de escuchas telefónicas, filmaciones y tareas de campo. En enero de 2022, Alberto Navarro fue interceptado por la policía mientras circulaba en su auto.
En el vehículo se le secuestraron 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de cristal distribuidos en tubos acrílicos, 3 bolsas con ketamina en polvo violeta, 63 comprimidos de clefedrona, dinero en efectivo, una balanza de precisión y un arma de fuego sin justificación legal. Los allanamientos posteriores permitieron incautar más droga, celulares y otros elementos vinculados a la actividad.
En marzo de 2024, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El exfutbolista cumplía arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso.
La defensa presentó recursos, pero el 7 de octubre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos por inadmisibles y dejó firmes las condenas.
En pocas palabras
- Ex futbolista y DJ: Alberto Daniel Navarro, conocido como DJ Betto, fue condenado por narcotráfico tras su carrera en Aldosivi.
- Causa judicial: Investigado por vender éxtasis y otras drogas sintéticas en fiestas y delivery, fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión.
- Firmeza de condena: La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de la defensa, confirmando la sentencia por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.