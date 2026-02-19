Qué reveló la autopsia de Sofía Devries, la joven que murió mientras hacía buceo en Puerto Madryn

Mapa de la Prefectura Naval Argentina que detalla el operativo de búsqueda de Sofía en Puerto Madryn

Resultados de la autopsia y causas de la muerte

Según el informe preliminar forense, la autopsia determinó que Sofía falleció por ahogamiento por inmersión sin participación de terceros, lo que descarta la intervención de otras personas en el desenlace fatal del buceo. Las autoridades judiciales confirmaron que no se observaron signos de criminalidad ni lesiones atribuibles a ataques externos en su cuerpo.

El fiscal Alex Williams, a cargo de la causa, explicó que la joven probablemente sufrió una descompensación durante el ascenso a la superficie, lo que pudo haber impedido que pudiera subir por sus propios medios antes de quedar sin aire. Aunque esta hipótesis está sostenida por el resultado forense, la investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias que rodearon su muerte.

Investigación en curso y protocolos de seguridad

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, pese a que el informe preliminar excluye la participación de terceros, las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Chubut aclararon que la investigación sigue abierta y que se están analizando testimonios, peritajes técnicos, videos y protocolos aplicados durante la inmersión. El objetivo es determinar si el incidente fue una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones en las medidas de seguridad exigibles para este tipo de actividades recreativas.

Además de los exámenes forenses, la Justicia ordenó el secuestro de equipos de buceo y documentación vinculada a la organización de la práctica para su análisis, con el fin de reconstruir de manera detallada la secuencia de los hechos.

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries

El caso de Sofía Devries generó repercusiones en redes sociales y entre quienes practican deportes acuáticos, especialmente en un destino turístico que cada temporada recibe a miles de visitantes interesados en actividades marinas. Familiares, amigos y colegas lamentaron su muerte y destacaron su pasión por los viajes y el buceo, así como su trayectoria profesional y personal.

Mientras tanto, instructores y escuelas de buceo han recordado la importancia de seguir protocolos de seguridad estrictos, contar con supervisión profesional y garantizar que quienes realizan inmersiones estén preparados física y técnicamente para las exigencias de esta actividad. Estas recomendaciones cobran fuerza tras un hecho que pone en evidencia los riesgos inherentes al deporte bajo el agua.