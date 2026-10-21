Qué encontraron en la casa del triple crimen de Monte Grande: el hallazgo clave junto al cuerpo del nene de 11 años

El acceso al comedor: En el piso yacía el cadáver de Laura Susana Prediger (43) , concubina del agresor desde hacía dos décadas. La mujer presentaba graves heridas sangrantes producidas por disparos de arma de fuego efectuados a muy corta distancia.

En el piso yacía el cadáver de , concubina del agresor desde hacía dos décadas. La mujer presentaba graves heridas sangrantes producidas por disparos de arma de fuego efectuados a muy corta distancia. El dormitorio del menor: Al avanzar por el pasillo hacia las habitaciones, los efectivos ingresaron al cuarto de Santino Santillán, de apenas 11 años . El pequeño se encontraba sin vida sobre su cama con una lesión mortal en la cabeza.

Al avanzar por el pasillo hacia las habitaciones, los efectivos ingresaron al cuarto de . El pequeño se encontraba sin vida sobre su cama con una lesión mortal en la cabeza. La escopeta de doble caño: En esa misma habitación infantil se produjo el hallazgo medular del procedimiento. Tirada en el suelo, muy cerca del cuerpo del nene, la Policía secuestró una escopeta de doble caño, el arma que los investigadores tienen acreditada como la herramienta utilizada por el femicida para perpetrar los ataques. El armamento fue incautado y remitido a los laboratorios balísticos para el cotejo de cartuchos y huellas dactilares.

Qué encontraron en la segunda vivienda sobre la calle Alfonso Amat

La inspección pericial debió ampliarse minutos después al constatarse que el fondo del lote comunicaba con una propiedad lindera que tenía salida directa hacia la arteria Alfonso Amat.

Al ingresar a ese segundo inmueble, los agentes hallaron el cuerpo de la tercera víctima: Susana Castillo Toscanini (73), madre de Damián Darío Santillán. La jubilada estaba muerta sobre el suelo de la cocina con impactos de perdigones de similares características a los encontrados en el comedor y en la habitación delantera, lo que confirmó que el atacante recorrió a pie el patio intermedio para asegurar la ejecución de su progenitora.

Amenazas previas, un mensaje escalofriante y la huida final

A la par de lo que encontraron en la casa de Monte Grande, la investigación reconstruyó el trasfondo emocional y los pasos previos del atacante. Fuentes ligadas al expediente revelaron que Santillán habría descubierto una supuesta infidelidad de su pareja quince días antes, desatando dos semanas de constantes hostigamientos intrafamiliares.

Antes de comenzar a disparar la escopeta de doble caño, el hombre le envió un inquietante mensaje de texto a un familiar a través de WhatsApp en el que intentó justificar la masacre: “Me obligaron a hacer esto”. Tras enviar esas líneas y acribillar a las tres víctimas, Santillán abandonó las viviendas a pie.

Cerca de las 7:30, mientras los peritos analizaban el arma secuestrada en Monte Grande, una alerta vial en la avenida Monteverde, en la localidad de Burzaco (Almirante Brown), confirmó que Santillán se había quitado la vida arrojándose debajo de un camión Mercedes-Benz.

Los cuatro cuerpos fueron derivados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para las autopsias de rigor, mientras la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría avanza con el cierre pericial de las dos casas del horror bajo la carátula de triple homicidio seguido de suicidio.