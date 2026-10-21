Lo que en un primer momento ingresó como una llamada de auxilio al 911 por una supuesta emergencia médica terminó abriendo la puerta a un escenario estremecedor. Cuando las primeras patrullas arribaron al inmueble situado en Los Claveles al 700, en la localidad bonaerense de Monte Grande, los uniformados se encontraron con un cuadro sangriento que dio inicio inmediato a la investigación por el triple crimen de Monte Grande.
Qué encontraron en la casa del triple crimen de Monte Grande: el hallazgo clave junto al cuerpo del nene de 11 años
Efectivos policiales y peritos de la Policía Científica inspeccionaron las dos propiedades conectadas en las que fue el triple crimen
El trabajo coordinado de la Policía Bonaerense y la Policía Científica permitió relevar centímetro a centímetro dos construcciones emplazadas en un mismo lote del partido de Esteban Echeverría, conectadas por los fondos del terreno, donde se recuperaron elementos probatorios cruciales para la causa judicial que encabeza la fiscal Ana Río.
El recorrido por la casa principal y el hallazgo del arma homicida
Al traspasar el ingreso principal de la vivienda de la calle Los Claveles, los peritos se toparon con la primera escena de violencia extrema:
- El acceso al comedor: En el piso yacía el cadáver de Laura Susana Prediger (43), concubina del agresor desde hacía dos décadas. La mujer presentaba graves heridas sangrantes producidas por disparos de arma de fuego efectuados a muy corta distancia.
- El dormitorio del menor: Al avanzar por el pasillo hacia las habitaciones, los efectivos ingresaron al cuarto de Santino Santillán, de apenas 11 años. El pequeño se encontraba sin vida sobre su cama con una lesión mortal en la cabeza.
- La escopeta de doble caño: En esa misma habitación infantil se produjo el hallazgo medular del procedimiento. Tirada en el suelo, muy cerca del cuerpo del nene, la Policía secuestró una escopeta de doble caño, el arma que los investigadores tienen acreditada como la herramienta utilizada por el femicida para perpetrar los ataques. El armamento fue incautado y remitido a los laboratorios balísticos para el cotejo de cartuchos y huellas dactilares.
Qué encontraron en la segunda vivienda sobre la calle Alfonso Amat
La inspección pericial debió ampliarse minutos después al constatarse que el fondo del lote comunicaba con una propiedad lindera que tenía salida directa hacia la arteria Alfonso Amat.
Al ingresar a ese segundo inmueble, los agentes hallaron el cuerpo de la tercera víctima: Susana Castillo Toscanini (73), madre de Damián Darío Santillán. La jubilada estaba muerta sobre el suelo de la cocina con impactos de perdigones de similares características a los encontrados en el comedor y en la habitación delantera, lo que confirmó que el atacante recorrió a pie el patio intermedio para asegurar la ejecución de su progenitora.
Amenazas previas, un mensaje escalofriante y la huida final
A la par de lo que encontraron en la casa de Monte Grande, la investigación reconstruyó el trasfondo emocional y los pasos previos del atacante. Fuentes ligadas al expediente revelaron que Santillán habría descubierto una supuesta infidelidad de su pareja quince días antes, desatando dos semanas de constantes hostigamientos intrafamiliares.
Antes de comenzar a disparar la escopeta de doble caño, el hombre le envió un inquietante mensaje de texto a un familiar a través de WhatsApp en el que intentó justificar la masacre: “Me obligaron a hacer esto”. Tras enviar esas líneas y acribillar a las tres víctimas, Santillán abandonó las viviendas a pie.
Cerca de las 7:30, mientras los peritos analizaban el arma secuestrada en Monte Grande, una alerta vial en la avenida Monteverde, en la localidad de Burzaco (Almirante Brown), confirmó que Santillán se había quitado la vida arrojándose debajo de un camión Mercedes-Benz.
Los cuatro cuerpos fueron derivados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para las autopsias de rigor, mientras la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría avanza con el cierre pericial de las dos casas del horror bajo la carátula de triple homicidio seguido de suicidio.
En pocas palabras
- Hallazgo clave: Se secuestró una escopeta de doble caño en la habitación del nene de 11 años.
- Escena del crimen: Hallaron tres cuerpos en dos propiedades conectadas en Monte Grande.
- Último mensaje: El femicida envió un mensaje de texto: "Me obligaron a hacer esto".