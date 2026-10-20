Quién es el autor del triple crimen que mató a su esposa, a su mamá y a su hijo y dejó un estremecedor mensaje

A partir de ese hallazgo, Santillán comenzó a acosar y amenazar de forma constante a Prediger, instalando un clima de hostigamiento insostenible en el interior de la propiedad, aunque en la dependencia policial de la jurisdicción no figuraban denuncias formales previas por violencia de género.

Esa escalada de violencia culminó este martes, cuando el hombre decidió ejecutar un plan criminal sin retorno. El rasgo más estremecedor del ataque fue el uso que hizo de su teléfono celular antes de empuñar el arma: según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, Santillán envió un mensaje de WhatsApp a un familiar directo que decía “Me obligaron a hacer esto”. Poco después, le comunicó a ese mismo entorno que estaba por concretar lo que había prometido, dando paso al llamado de emergencia al 911 que descubrió la masacre.

Tres escenas del crimen y el hallazgo de la escopeta

La Policía Científica logró establecer el recorrido mortal de Santillán utilizando una escopeta de doble caño. En la propiedad principal de Los Claveles al 700, la masacre se dividió en dos ambientes:

El comedor: En el sector de ingreso a la vivienda, los efectivos hallaron el cadáver de Laura Susana Prediger . La mujer de 43 años presentaba a simple vista una grave herida sangrante y mortífera.

En el sector de ingreso a la vivienda, los efectivos hallaron el cadáver de . La mujer de 43 años presentaba a simple vista una grave herida sangrante y mortífera. La habitación: El cuerpo del pequeño Santino yacía sin vida sobre el dormitorio con una lesión compatible con un impacto de bala directo en la cabeza. Fue precisamente al lado del cuerpo del menor donde el femicida dejó tirada y abandonada la escopeta.

El cuerpo del pequeño yacía sin vida sobre el dormitorio con una lesión compatible con un impacto de bala directo en la cabeza. Fue precisamente al lado del cuerpo del menor donde el femicida dejó tirada y abandonada la escopeta. La casa lindera (Alfonso Amat): El tercer foco del exterminio se dio en una propiedad contigua que se conectaba por los fondos del terreno, habitada por la madre del atacante. El cuerpo de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, fue hallado tendido sobre el piso de la cocina con impactos de perdigones idénticos a los de las otras víctimas.

El escape y el suicidio bajo un camión en Burzaco

Una vez consumados los tres homicidios, Santillán escapó de la escena del crimen a pie. Apenas unas horas después de la matanza familiar, cerca de las 7:30 de la mañana, un segundo llamado de emergencia alertó sobre un incidente de tránsito en la avenida Monteverde, a la altura de la localidad de Burzaco (Almirante Brown).

Un hombre se había arrojado voluntariamente bajo las ruedas de un camión Mercedes-Benz de gran porte que circulaba por la arteria. Al ser identificado, las autoridades corroboraron que el cuerpo destrozado sobre la cinta asfáltica correspondía a Damián Darío Santillán.

Dado que el autor del triple crimen que mató a su esposa, a su mamá y a su hijo terminó quitándose la vida, la ley estipula que la acción penal en su contra queda extinguida de forma automática. Por lo tanto, la fiscalía ordenó trasladar los cuatro cadáveres a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para realizar las autopsias de rigor y corroborar las trayectorias de los disparos, para luego proceder al cierre formal del expediente bajo la carátula de triple homicidio seguido de suicidio.