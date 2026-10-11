Murió una beba de un año tras caer a un zanjón de riego en Guaymallén

El martes pasado en la zona de Ruta 60 y calle Corvalán un niño también murió ahogado en una canal de riego.

Ahogamiento en Junín: el antecedente del niño que cayó a un canal

La muerte de la niña vuelve a poner en foco los riesgos que representan los cauces de riego y otros espacios con agua para los más pequeños. En los últimos 10 años, una veintena de bebés, niños y jóvenes murió por ahogamiento en piletas, acequias, canales y espejos de agua en Mendoza.

Un antecedente reciente ocurrió en el este provincial, donde un niño de 10 años murió tras caer a un canal en Barriales, Junín. El cuerpo fue encontrado después de varias horas de búsqueda, en un operativo del que participaron bomberos, policías y personal especializado.

El episodio ocurrió el martes 6 de octubre en la zona de Ruta 60 y calle Corvalán. Según las primeras informaciones difundidas por Diario UNO, el menor se encontraba junto a su padre cuando desapareció de su vista y fue arrastrado por el agua.

Los equipos de rescate desplegaron un operativo que incluyó drones, un helicóptero, personal de canes y buzos. Finalmente, el cuerpo fue localizado cerca de las 21, debajo de un puente.

Ambos casos, ocurridos con pocos días de diferencia, vuelven a exponer el peligro que representan los cauces de riego para los menores y la importancia de mantener una supervisión permanente de los niños cerca del agua.