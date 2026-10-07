Múltiples allanamientos se montaron a primera hora de la mañana de este miércoles en el marco de una investigación por una serie de robos a motociclistas que trabajan como deliverys de aplicaciones. El operativo se montó en el oeste de Godoy Cruz.
Múltiples allanamientos y detenidos de una banda que robaba a deliverys
La Policía realizó varios allanamientos en el marco de la investigación por sucesivos robos a motociclistas que trabajan en aplicaciones
Personal policial realizó un despliegue en las inmediaciones de calles San Vicente y Santiago del Estero, en Godoy Cruz. Según la información oficial, se realizaron un total de 20 allanamientos.
Los allanamientos fueron exitosos ya que se concretó la detención de 5 personas que eran buscadas como presuntos integrantes de la banda criminal, por lo que ahora quedaron a disposición de la Justicia.
Además de las detenciones, en los allanamientos se logró el secuestro de réplicas de armas de fuego, estupefacientes y algunos de los elementos que habría sido sustraídos en los robos.
Según difundió la propia ministra de Seguridad Mercedes Rus, las medidas se realizaron "por una serie de robos a repartidores de Pedidos Ya. El trabajo de investigación permitió identificarlos, ubicarlos y detenerlos".
En pocas palabras
- Operativo policial: se realizaron 20 allanamientos en Godoy Cruz contra una banda que robaba a deliverys.
- Detenidos y secuestros: cayeron 5 sospechosos y se secuestraron réplicas de armas y estupefacientes.
- Investigación en curso: la banda era buscada por sucesivos robos a motociclistas de aplicaciones de delivery.