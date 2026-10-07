Múltiples allanamientos y detenidos de una banda que robaba a deliverys

Personal policial realizó un despliegue en las inmediaciones de calles San Vicente y Santiago del Estero, en Godoy Cruz. Según la información oficial, se realizaron un total de 20 allanamientos.

Los allanamientos fueron exitosos ya que se concretó la detención de 5 personas que eran buscadas como presuntos integrantes de la banda criminal, por lo que ahora quedaron a disposición de la Justicia.