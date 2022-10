María Marta García Belsunce: un ex comisario dijo que Pachelo fue investigado al igual que la familia de la víctima

Norberto Aníbal Degastaldi, comisario mayor en retiro de la bonaerense y a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en la fecha en la que fue asesinada María Marta, ingresó a la sala y ante los jueces recordó que al día siguiente de la muerte fue convocado por el ex comisario Ángel Casafus para que se pusiera a disposición de Horacio García Belsunce, el hermano de la víctima, y de Juan Martín Romero Victorica, ex fiscal de Cámara y amigo de la familia.

"Lo llamo a Romero Victorica porque pensé que García Belsunce iba a estar en una situación horrible. Me imaginé que podían pedirme acelerar la autopsia. Romero Victorica me dijo que se murió alguien que era como su hermana y me dice que había 'cositas que no cierran'", recordó Degastaldi.

En ese momento, el testigo relató que primero averiguó en comisarías de la zona si existían actuaciones al respecto del hecho y que también se comunicó con Molina Pico, quien tampoco tenía conocimiento de lo que primero se pensó que había sido un accidente.

Degastaldi dijo que fue a buscar a Molina Pico y que, cuando se dirigían juntos al Carmel, lo llamó Romero Victorica: "Me dice que pegue la vuelta. Discutimos que era un hecho dudoso. Le digo que voy con el fiscal y me dice 'no, qué quilombo se va a armar con la familia'".

Una vez en la vivienda, el ex policía relató que se reunió con integrantes de la familia, quienes le dijeron que María Marta "era una mujer muy torpe y que ya se había golpeado con una canilla".

Crimen María Marta García Belsunce.jpg María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada en su casa de Pilar en 2002. Un ex comisario puso en duda la investigación por su crimen

En ese momento, el fiscal solicitó ver el lugar donde había sido el accidente y cuando la familia les mostró el baño de la planta alta, Degastaldi recordó que "era un espejo" y que "habían limpiado todo".

"Molina Pico nos dice que nos fuéramos, le pregunté '¿nos vamos? ¿Y qué va a hacer?', y él me respondió 'no sé'", aseguró, y agregó que el fiscal pidió el certificado de defunción y preguntó dónde iban a llevar el cuerpo.

"Le dije (a Molina Pico) que iba a justificar mi presencia y hacer un informe y me dijo que no hacia falta, que iba a comenzar con las actuaciones", añadió.

Y completó: "Fue la única vez que estuve en el lugar en contacto directo con la investigación. Desde allí ordené a (Ángel) Beserra (investigador de la SubDDI de Pilar) que se ponga a disposición de la investigación".

Para Degastaldi el caso de García Belsunce "merecía una profunda investigación" y confirmó que nunca tuvo acceso a la causa.

"Si la investigación hubiese sido dentro de lo normal, (Beserra) me tendría que mantener al tanto porque mis superiores y -en esta causa-, el poder político, me pedirían. Me comentaron que estaban investigando a Pachelo, a Carrascosa, a Irene Hurtig y al personal de seguridad (privada) también, pero que el fiscal no quería que hagan nada, que eran simples citadores", aseguró.

Crimen de María Marta Pachelo.jpg Nicolás Pachelo, el principal imputado por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido hace casi 20 años en un country de Pilar

Degastaldi reiteró que él, junto a dos de sus agentes, Beserra y Alejandro Elorz, nunca tuvieron acceso a la causa y que Molina Pico "era el jefe de turno y quien llevaba la investigación".

"Molina Pico se encaprichó con Carrascosa. Creo que estaba formado para no aceptar la participación de la policía, salvo para tareas puntuales administrativas", sostuvo.

El ex jefe de la DDI de San Isidro echó por tierra la histórica versión de que García Belsunce le había pedido a Casafus de que no envíe policías la misma noche en la que murió su hermana. "Sacame a la policía de encima", fue la frase que siempre se le adjudicó al hermano de la mujer asesinada

"Hice una investigación donde hice llamar a todas las comisarías y comandos para saber si habían recibido alguna comunicación de Casafus o de algún influyente que podría estar residiendo en el country. Nunca ocurrió eso", remarcó el ex jefe policial.