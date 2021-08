Se trataba de una audiencia clave, en la que se define toda la prueba que será expuesta, presentada y analizada en el juicio por jurado. Al no presentarse puede significar que se allanan a las pruebas que presente la fiscalía, o también deja entrever la posibilidad que abandonen el caso antes del debate.

nicolas gil pereg.jpg Gil Pereg irá a juicio por jurado.

Al preguntarle a los abogados por qué no asistieron a esta instancia, dieron sus justificativos. Marcos Segovia no ejerce más la profesión, Maximiliano Legrand está con parte de enfermo y Lautaro Brachetta se repone de un postoperatorio.

Debido a esto, la jueza Laura Guajardo a cargo de la audiencia preliminar y quien presidirá el juicio por jurado, autorizó a que se reprograme y se realizará el próximo miércoles 18 de agosto. Luego de esta instancia, se deberá fijar fecha para que comience el juicio.

Mientras tanto, Gil Pereg continúa en el Hospital El Sauce, donde permanece bajo control en el pabellón judicial. Luego de la prisión preventiva extraordinaria, por haber pasado más de dos años sin llegar a debate, la causa se elevó a juicio y por esto ordenaron que el imputado continuara detenido. De lo contrario, hubiese recuperado su libertad.

El doble crimen

Gil Pereg está imputado por el crimen a sangre fría de su tía Lily Pereg, a quien asesinó de tres disparos, y a su madre Phyria Saroussy, quien murió estrangulada. Cuando ya estaban sin vida las empaló y atravesó con hierros. Luego las enterró en el fondo de su extensa propiedad de calle Roca, frente al cementerio de Guaymallén.

Pyrhia Sarusi y Lily Pereg.jpg

Las mujeres habían venido a Mendoza el 11 de enero, luego de mucho tiempo que Phyria no veía a su hijo, quien llevaba en la provincia hacía 10 años. Se hospedaron en un departamento de pleno centro y luego fueron a juntarse con él, pero nunca más se supo sobre ellas.

Al día siguiente, Gil Pereg hizo la denuncia por la desaparición de las mujeres, y el resto de familia hizo lo mismo desde Israel a través de las redes sociales. En ese momento, el Israelí aseguraba que no sabía dónde podían estar, que él las había acompañado hasta la parada del colectivo y no supo más nada de ellas, y hasta criticó a la Justicia por no encontrarlas.

Pero esto se terminó cerca del 25 de enero, cuando los pesquisas revisaron la propiedad del sospechoso una vez más y encontraron una mancha de sangre. En ese momento Gil Pereg quedó detenido. Al día siguiente los cuerpos fueron encontrados enterrados en una parte que estaba en construcción.